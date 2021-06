Polski Ład - Morawiecki zapowiada 10 kluczowych projektów w ciągu 100 dni

/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił główne założenia Polskiego Ładu, które mają zostać "przygotowane i przeprowadzone" w ciągu 100 najbliższych dni.

"Polski Ład jest wielką dźwignią polskiego rozwoju, a my poprzez te 10 punktów na 100 dni od dzisiaj, czyli do połowy września najpóźniej pokazujemy konkret i potwierdzamy naszą wiarygodność, pokazujemy sprawiedliwy porządek, ale też porządek dynamicznego gospodarczego rozwoju. Rozwoju gospodarczego i społecznego, bo gospodarka i społeczeństwo to jedno" - podkreślał premier.

1. 30 tys. zł kwoty wolnej

Według Morawieckiego to „jeden z wyższych pułapów w Europie”, nie tylko w porównaniu do średnich zarobków w różnych krajach, ale i nominalnie, w przeliczeniu na euro. Zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

„Chcemy, żeby ci, którzy zarabiają do 12 tys. zł, albo byli beneficjentami, albo żeby reforma była dla nich neutralna” - mówił szef rządu. Jak wskazał, dopiero ci, którzy zarabiają „15, 20, 25, 30 tys. zł miesięcznie będą trochę dokładać poprzez składkę zdrowotną”.



Podwyżka kwoty wolnej ma być elementem szerszej reformy systemu podatkowego, w ramach której rząd zamierza m.in. zachęcać do przechodzenia z liniowego PIT na ryczałt.

Jak powiedział premier, wszyscy drobni przedsiębiorcy, którzy zarabiają 5-6 tys. zł miesięcznie, na zmianach podatkowych związanych z podniesieniem kwoty wolnej skorzystają.v„Na tej zmianie zyskają więcej, niż wyniesie ich wkład w postaci składki zdrowotnej” – powiedział premier.

Z kolei osobom, które więcej zarabiają, premier zaproponował przejście na ryczałt podatkowy.

„Jest możliwość pozbycia się bólu głowy, związanego z fakturami czy kosztami, tym, czy coś można rozliczyć, czy nie, czy coś zaakceptuje urząd skarbowy. Ta możliwość nazywa się ryczałt, czyli tak naprawdę podatek przychodowy” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Według premiera część przedsiębiorców powinna rozważyć przejście na ryczałt.

„Dla tych, co zarabiają do 10 tys. zł miesięcznie, mam propozycję – zastanówcie się, czy nie lepiej przejść na ryczałt. Bo obniżamy stawki. Dla wielu zawodów kreatywnych, dla lekarzy czy pielęgniarek, którzy są na działalności, obniżamy stawki z 17 proc. dla 14 proc. Tym, którzy są na stawce 15 proc., np. dla informatyków, obniżamy stawki do 12 proc.” – powiedział Morawiecki.

Przypomniał także, że zostały podniesione limity przychodów, do których można rozliczać się ryczałtem.

„Ten ryczałt, z którego od początku tego roku skorzystało 65 tys. przedsiębiorców, od stycznia tego roku podnieśliśmy z 250 tys. euro do 2 mln euro, czyli do 9 mln zł. To nie są małe obroty, także dla sklepów, także dla innych branż, warsztatów, wolnych zawodów. Do 9 mln zł przychodów można skorzystać z ryczałtu” – powiedział Morawiecki.

Przypomniał także o już wprowadzonych rozwiązaniach, a więc o małym ZUS, o możliwości prowadzenia działalności bez rejestracji, o obniżce CIT z 19 do 9 proc. Do tego zapowiedział zmiany, jakie w ramach Polskiego Ładu mają zostać wprowadzone – czyli ulga na badania i rozwój, na prototyp i na wdrożenie.

2. Emerytura bez podatku

Emeryci „są naszym skarbem, musimy się odwdzięczyć wysoką kwotą wolną i wyższymi emeryturami netto” - mówi premier.

Skorzystać na tym ma 91 proc. emerytów i rencistów, a 65 proc. z nich w ogóle nie zapłaci podatku. Emeryt, który otrzymuje dzisiaj 2 tys. zł brutto, otrzyma rocznie więcej o 2 tys. zł netto - zapowiada Morawiecki.

3. Zniesienie limitów do specjalistów

Premier oświadczył, że w „najbliższych tygodniach” przedstawiony zostanie plan zniesienia limitów do lekarzy specjalistów.

Zniesienie limitów dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, a następnie dla wszystkich pacjentów. Wejście w życie: II połowa 2021 r.

4. 7% PKB na zdrowie

Premier oświadczył, że w „najbliższych tygodniach” przedstawiony zostanie harmonogram zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. PKB.

5. Mieszkanie bez wkładu własnego

Gwarantowany przez państwo wkład własny i dofinansowanie dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego oraz rodzin wielodzietnych. Wejście w życie: IV kwartał 2021 r.

6. Dom bez formalności

Budowa domów jednorodzinnych do 70 m2 możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy - jedynie na podstawie zgłoszenia.

Wejście w życie: IV kwartał 2021 r.

7. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od roku do 3 lat. To rodzice będą decydowali, na co przeznaczą te środki i czy będą pobierali przez dwa lata po 500 zł, czy przez rok po tysiąc złotych.

Wejście w życie od 1 stycznia 2022 r.

8. Program Inwestycji Strategicznych

Dotacje dla gmin i powiatów na cele inwestycyjne. Wejście w życie: III kwartał 2021 r.

Chodzi o inwestycje wodno-kanalizacyjne, ale także np. w drogi gminne oraz modernizację kolei oraz inwestycje środowiskowe, jak mała retencja, melioracja.

9. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienia bezpośredniej sprzedaży przez rolników

Zwiększenie stawki dopłat za paliwa rolnicze do 110 zł/1 ha oraz uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. Wejście w życie: IV kwartał 2021 r.

"W ciągu tych 100 dni, w krótkim czasie doprowadzimy do uzgodnienia wszelkich zapisów związanych z wyższymi dopłatami do paliwa rolniczego" - zapowiedział premier.

"Chcemy też ułatwić rolnikom dostęp z ich produktami rolnymi, przetworzonymi i nieprzetworzonymi do stołu" - mówił, zapowiadając, że chodzi o skrócenie drogi "od pola do stołu", by ograniczyć marże pośredników. Jak wyjaśniał, chodzi o to, by ograniczyć wpływ potężnych sieci handlowych i grup. "Musi być tutaj sprawiedliwy system" - podkreślił.

10. Małe Centra Nauki Kopernik w Polsce

Kilkadziesiąt "Małych Centrów Nauki Kopernik" w średnich i małych polskich miastach. Wejście w życie: IV kwartał 2021 r.

MK