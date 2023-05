PKN Orlen zmienia nazwę. "Odzwierciedli to rzeczywistą formę działalności spółki"

Powstaje coraz więcej jednoosobowych firm. Statystyki poprawiają Ukraińcy W pierwszym kwartale 2023 r. do rejestru CEIDG wpłynęło ponad 80 tys. wniosków o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Oznacza to wzrost o przeszło 6 proc. rok do roku. W dodatku zaobserwowano przewagę zakładanych firm nad zamykanymi. Według ekspertów, statystyki te poprawili Ukraińcy, którzy w Polsce otwierają swoje przedsiębiorstwa.