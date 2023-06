Polska bez KPO? Polski Fudnusz Rozwoju przygotowuje się na taki scenariusz

PFR sfinansuje KPO zwrotami z subwencji. Emisje długu nastąpią po wyczerpaniu tych środków - podał PFR w sprawozdaniu rocznym.

"Do czasu napływu środków europejskich PFR zapewnia finansowanie planu rozwojowego ze środków pochodzących ze zwrotów nieumorzonych subwencji lub spłat wsparcia finansowego udzielonego na realizację rządowego programu Tarcz Finansowych PFR" - napisał PFR.

"W przypadku kiedy zostaną wykorzystane środki pochodzące ze zwrotów nieumorzonych subwencji lub spłat wsparcia finansowego udzielonego na realizację rządowego programu Tarcz Finansowych PFR oraz nie zostanie uruchomione finansowanie z budżetu środków europejskich, PFR pozyska kapitał, emitując obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych" - dodano.

PFR do tej pory wypłacił 1,44 mld zł prefinansowania projektów z KPO, a przeznaczył na to środki w wysokości ok. 19 mld zł.

