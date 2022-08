Polskę i Ukrainę połączy rurociąg. Będzie transportował oleje roślinne na zachód Europy

fot. Gleb Usovich / / Shutterstock

Polska i Ukraina będą dążyć do opracowania projektu budowy rurociągu do transportu olejów roślinnych z Ukrainy - podało Centrum Informacyjne Rządu.

"Polska i Ukraina będą dążyć do wspólnego opracowania projektu budowy rurociągu transgranicznego do transportu olejów roślinnych z załadunkiem na Ukrainie. Dotyczy to także portowego terminalu przeładunkowego, który wstępnie zlokalizowany będzie w porcie Gdańsk" - napisano.

W komunikacie podano, że oba kraje utworzą grupę roboczą, która przedstawi możliwe warianty lokalizacji projektu do zatwierdzenia. Dotyczy to w szczególności proponowanych tras ułożenia rurociągu.

"Grupa robocza przedstawi także informacje o możliwych przybliżonych parametrach technicznych, kosztach i warunkach realizacji projektu, w szczególności proponowanej trasy ułożenia rurociągu" - dodano. (PAP Biznes)

