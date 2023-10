Polska zostanie sama na placu boju? "KE odblokuje KPO dla Węgier"

Wróciły kontrole na granicy polsko-niemieckiej. To pokłosie afery wizowej "Unterlagen zur Einsichtnahme bitte" - do takiego polecenia powinni się przyzwyczaić Polacy, którzy będą chcieli wjechać do Niemiec. Wróciły bowiem kontrole na granicach z Polską i Czechami. W ten sposób rząd w Berlinie chce ograniczyć napływ migrantów, którzy trafili do Europy m.in. dzięki polskiej aferze wizowej.