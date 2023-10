Polska złożyła propozycję 12. pakietu sankcji wobec Rosji

Polska złożyła w Brukseli propozycję 12. pakietu sankcji wobec Rosji. „W sprawie objęcia restrykcjami rosyjskich diamentów na poziomie UE niestety praktycznie nie dzieje się nic, podobnie jak w przypadku zamrożonych rosyjskich aktywów. Widoczne jest, że coraz trudniej w Radzie uzyskać jednomyślność w sprawie nowych restrykcji wobec Rosji” - powiedział PAP Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.

fot. Vladfotograf / / Shutterstock

Z informacji PAP wynika, że wśród krajów zachodniej części UE słabnie chęć nakładania kolejnych sankcji na Rosję za jej inwazję na Ukrainę.

Polski dyplomata potwierdził, że Warszawa złożyła propozycję 12. pakietu sankcji wobec Moskwy. Postuluje w niej po raz kolejny objęcie sankcjami rosyjskie diamenty oraz rozszerzenie czarnych list sankcyjnych o kolejne osoby i podmioty.

Komisja Europejska, według ustaleń PAP, chce podjąć prace nad nowy pakietem sankcji w połowie listopada, już po październikowym unijnym szczycie.

Propozycja Polski, oprócz diamentów, postuluje też objęcie zakazem importu LPG z Rosji oraz wykorzystania usług ICT z Rosji.

Głównym założeniem 11. pakietu było uszczelnienie dotychczasowych restrykcji nałożonych na Rosję, aby nie można było ich omijać.

Pakiet wprowadził nowe ograniczenia na zawijanie do europejskich portów rosyjskich statków, zakaz wykorzystywania rosyjskich przyczep (zgodnie z postulatem Polski) oraz przepisy zakazujące eksportu określonych produktów do państw trzecich, które są wykorzystywane do obchodzenia sankcji UE.

Wprowadzono nowy system, mający na celu zapobieganie obchodzeniu sankcji poprzez zakaz eksportu określonych towarów do konkretnych państw trzecich, które umożliwiły eksport produktów objętych sankcjami do Rosji. Jest to obwarowane konkretnymi krokami, zakładającymi dialog dyplomatyczny i zgodę Rady UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ ap/