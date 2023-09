Polska zawalczy o organizację Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku

Jest naszą ambicją i zamiarem, aby rozpocząć starania o Letnie Igrzyska Olimpijskie w naszym kraju w roku 2036 - ogłosił w środę w Zakopanem prezydent Andrzej Duda podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki. Nie podano, które miasto miałoby być gospodarzem wydarzenia.

fot. Marcin Szkodzinski / / FORUM

"Chcę z tego miejsca ogłosić po konsultacjach, które odbyliśmy z szefostwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, z ministrem sportu, jego współpracownikami, ze stroną rządową, że jest nasza ambicją i zamiarem, aby rozpocząć starania o Letnie Igrzyska Olimpijskie w naszym kraju w roku 2036" - ogłosił prezydent.

Prezydent wspominał organizowane przez Polskę i Ukrainę Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012. "Było to bardzo ważne dla nas, przełomowe sportowe wydarzenie. Podjęliśmy się w związku z tym zorganizowania nie tylko w jednej dyscyplinie sportowej, jaką jest piłka nożna, ale szerzej, właśnie w różnych dyscyplinach sportowych, w tym roku Europejskich Igrzysk, one także były wydarzeniem udanym" - ocenił Andrzej Duda.

"To wszystko skłoniło nas wobec również i zaawansowanych realizowanych planów inwestycyjnych w naszym kraju do tego, aby podjąć starania o największe możliwe sportowe wydarzenie, jakie jest na świecie, a mianowicie o Letnie Igrzyska Olimpijskie" – mówił.

Prezydent podkreślił, że pod względem infrastrukturalnym będziemy w stu procentach gotowi do organizacji IO w 2036 r. Dodał też, że do tego czasu będzie gotowy Centralny Port Komunikacyjny, a w całej Polsce najpóźniej do 2033 r. będzie już tysiące kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. "To będzie bardzo poważna jak na rozmiary naszego kraju sieć połączeń, która umożliwi sprawne i bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy najważniejszymi ośrodkami" - podkreślił.

"Jesteśmy przekonani, że do tego czasu będzie już gotowy Centralny Port Komunikacyjny, będziemy mieli supernowoczesne, wielkie lotnisko wraz z siecią połączeń kolejowych. Pod względem infrastrukturalnym, komunikacyjnym powinniśmy być w stu procentach gotowi do przeprowadzenia tak wielkiego przedsięwzięcia" - oświadczył prezydent. Jak mówił, pozostaje do wybudowania "to co konieczne od strony sportowej, nie tylko pod względem infrastrukturalnym, ale także i pod względem przygotowań olimpijskich. Mam nadzieję, że okres 13 lat od tej strony będzie dla nas wystarczający" - podkreślił.

Poinformował również, że w najbliższych dniach przygotuje stosowny list do przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Thomasa Bacha, który przekaże prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

"Przekażę ten list na ręce prezesa naszego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który udaje się na spotkanie z przewodniczącym MKOl. Dokładnie 6 października panowie mają zaplanowane spotkanie. Ten list zostanie przez prezesa PKOl własnoręcznie przekazany na ręce przewodniczącego MKOl" - mówił prezydent.

"Wierzę w to, że to skutecznie uruchomi nasze starania i w efekcie możliwość przeprowadzenia Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku otrzymamy" - zaznaczył Andrzej Duda. Prezydent zapewnił, że będzie patronował tym przygotowaniom. "Obiecuję tutaj swoje osobiste zaangażowanie w to, abyśmy otrzymali możliwość przeprowadzenia Letnich Igrzysk Olimpijskich" – dodał.

W czasie Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki nie padło, które polskie miasto miało by być gospodarzem Igrzysk Olimpijskich.

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk podkreślił, że liczy na to, iż wybór padnie na Polskę. "My udowodniliśmy przez wiele ostatnich lat, że jesteśmy sprawdzonym partnerem. Igrzyska europejskie były ostatnim stres-testem czy jesteśmy w stanie zorganizować, bez przeszkód, imprezę porównywalną do Igrzysk Olimpijskich. W Igrzyskach Olimpijskich udział bierze około 11-12 tys. sportowców, a w Igrzyskach Europejskich w Polsce brało udział 7 tys. sportowców, a to już jest porównywalna skala" – zapewniał minister sportu i turystyki.

Bortniczuk wyliczał, że w ubiegłym roku Polska była gospodarzem 74 imprezy rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Pucharu Świata, licząc rangę seniorską i młodzieżową. "W tym roku wyśrubujemy ten wynik do już na pewno 84 takich imprez. To wszystko buduje wiarygodność naszego kraju jako sprawdzonego solidnego organizatora, który potrafi przeprowadzić imprezy absolutnie na najwyższym poziomie" – zapewniał minister.

Bortniczuk deklarował, że już dzisiaj Polska jest państwem bogatszym niż Hiszpania, kiedy starała się o organizację IO w Barcelonie w 1992 r., czy Grecja, która organizowała IO w 2004 r.

"My mówimy o roku 2036, czyli za 13 lat, a to będzie okres, w którym będziemy się dalej rozwijać i przegonimy nie tylko Hiszpanię i Grecję, ale dogonimy kraje czołówki Unii Europejskiej. Organizacja tak wielkiej imprezy jest nie tylko ogromnym przywilejem, ale także wielką odpowiedzialnością przed całym cywilizowanym światem" – zapewniał Bortniczuk

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz wyraził nadzieję, że jeżeli Polska zorganizuje IO w 2036 r., to przyjedzie wielu kibiców do naszego kraju. Obiecał, że zrobi wszystko, by ta impreza została zorganizowana w Polsce. Piesiewicz podziękował prezydentowi Dudzie, że wyszedł z taką inicjatywą.

Do tej pory oficjalnie pojawiły się trzy kandydatury do organizacji IO w 2036 r: meksykańska (Guadalajara-Meksyk-Monterrey-Tijuana), indonezyjska (Nusantara) i turecka (Stambuł).

Rywalizację o prawo goszczenia największej sportowej imprezy globu rozważają też Egipt (Kair), Korea Płd (Seul), Indie (Ahmedabad), Katar (Dauha), Węgry (Budapeszt), Włochy (Florencja-Bolonia), Dania (Kopenhaga), a z pomysłu wspólnej organizacji - w stulecie igrzysk w Berlinie - nie rezygnują też Niemcy i Izrael.

Najbliższe igrzyska letnie odbędą się w przyszłym roku w Paryżu, a dwie kolejne edycje w Los Angeles (2028) i australijskim Brisbane (2032).

Do tej pory Polska tylko raz starała się o prawo przeprowadzenia igrzysk - w 2006 r. zimowa olimpiada mogła gościć w Krakowie i Zakopanem, ale członkowie MKOl w głosowaniu już w pierwszej turze postawili na Turyn.(PAP)

autor: Szymon Bafia

szb/ godl/