Polska zapłaciła USA 10 mln zł na Muzeum Ofiar Komunizmu

fot. Polska Fundacja Narodowa / / Facebook

W Waszyngtonie otwarto w środę oficjalnie Muzeum Ofiar Komunizmu, pierwszą taką placówkę w Stanach Zjednoczonych. Muzeum powstało przy wsparciu finansowym Polskiej Fundacji Narodowej.

Głównym fundatorem planowanej od lat placówki jest Polska Fundacja Narodowa, która przeznaczyła na ten cel 10 mln złotych.

"Liczymy, że poprzez filmy i gry edukacyjne wiedza o tych wydarzeniach będzie mogła trafić do jak najszerszego grona młodych Amerykanów. W Waszyngtonie, oprócz licznych siedzib administracji publicznej, znajdziemy również think-tanki, instytucje pozarządowe. Chcemy, aby to muzeum stało się, również dla nich, platformą edukacyjną, miejscem wymiany myśli. Jest to idealne miejsce do przedstawienia naszych doświadczeń" – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu PFN.

Wśród głównych celów wymienia budowanie polskiej marki, przy wykorzystaniu "siły i energii spółek skarbu państwa.

Przypomnijmy, że Polska Fundacja Narodowa została utworzona przez 16 spółek skarbu państwa za rządów premier Beaty Szydło w 2016 roku.

Otwarte w środę muzeum mieści się w centrum Waszyngtonu, nieopodal Białego Domu. Zawiera wystawy i sale konferencyjne o powierzchni prawie 900 metrów kwadratowych, zaś o historii opowiadają eksponaty, filmy i inne elementy multimedialne. Dużo miejsca poświęcono polskim wątkom, m.in. wojnie polsko-bolszewickiej i "Solidarności".

Niejasne finansowanie Polskiej Fundacji Narodowej

Opozycja od dawna komentuje dość niejasne finansowanie fundacji, stąd NIK chciał zarządzić kontrolę. Niestety nie otrzymał odpowiedniej dokumentacji z PFN, dlatego złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez zarząd. W czerwcu 2021 Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w tej sprawie, a jako powód podała brak znamion czynu zabronionego. W maju 2021 NSA podtrzymał wyrok WSA w Warszawie z 2018, zgodnie z którym Fundacja jest zobowiązana do udzielania informacji publicznej, a więc podlega tym samym zasadom dotyczącym jawności funkcjonowania, co inne instytucje publiczne.

Założyciele Polskiej Fundacji Narodowej: Energa PGE Grupa Azoty Lotos Tauron PKN Orlen PGNiG PZU PKO BP GPW KGHM Totalizator Sportowy Polska Grupa Zbrojeniowa Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Polskie Koleje Państwowe Polski Holding Nieruchomości

aw/pap