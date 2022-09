Polska zanotowała spadek wszystkich wskaźników WGI Banku Światowego za 2021 r.

fot. Savostyanov Sergei / / TASS

Bank Światowy opublikował wskaźniki Worldwide Governance Indicators za 2021 r., które odgrywają istotną rolę w metodologiach ratingowych agencji Moody's i Fitch. Ocena Polski spadła we wszystkich sześciu kategoriach w porównaniu z 2020 r.

Poniżej wartości wskaźników (od -2,5 do 2,5) w latach 2019-2021 dla Polski. Im wyższa wartość, tym lepiej postrzegane governance w danej kategorii.

Subindeksy 2021 2020 Voice & Accountability 0,59 0,62 Political Stability and Absence of Violence/Terrorism 0,51 0,52 Government Effectiveness 0,29 0,36 Regulatory Quality 0,84 0,86 Rule of Law 0,44 0,53 Control of Corruption 0,57 0,65

Poniżej tabela z miejscem Polski na skali centylowej od 0 do 100 proc. Przykładowo, wynik na poziomie 80 proc. oznacza, że dla 80 proc. krajów uwzględnionych w wyliczeniu wartość wskaźnika jest niższa, a dla 20 proc. wyższa w odniesieniu do badanego kraju.

Subindeksy 2021 2020 Voice & Accountability 63,77 66,67 Political Stability and Absence of Violence/Terrorism 61,32 62,26 Government Effectiveness 63,46 65,38 Regulatory Quality 75,96 76,44 Rule of Law 65,38 69,23 Control of Corruption 70,19 73,08

BŚ publikuje WGI co roku we wrześniu, a dane w całości dotyczą roku poprzedzającego ich publikację.

Co odzwierciedlają poszczególne wskaźniki WGI:

Voice & Accountability - stopień zdolności do uczestniczenia obywateli w wyborach i innych wolności obywatelskich (wypowiedzi, zgromadzeń, mediów).

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism - prawdopodobieństwo wystąpienia niestabilności politycznej i/lub politycznie motywowanej przemocy, w tym terroryzmu.

Government Effectiveness - jakość usług publicznych, jakość służby cywilnej i jej niezależność od presji politycznej, jakość procesu politycznego, implementacji jego wyników i wiarygodność rządu przy wdrażaniu tych rozwiązań.

Regulatory Quality - zdolność rządu do formułowania i implementacji prawodawstwa, które umożliwia działanie i promuje rozwój sektora prywatnego.

Rule of Law - stopień przestrzegania przez różne podmioty zasad społecznych i pewność co do ich przestrzegania, w szczególności jakość: egzekwowania kontraktów, prawa własności, policji, sądów oraz prawdopodobieństwo wystąpienia przestępstw i przemocy.

Control of Corruption - stopień, w jakim władza publiczna jest wykorzystywana do celów prywatnych, w tym mniejsze i większe przejawy korupcji, a także "zagarnięcie" państwa przez elity i prywatne interesy (w ujęciu bezwzględnym wyższy wskaźnik oznacza niższą korupcję).

Pełna metodologia WGI i dane dostępne są pod adresem www. govindicators.org

Dane WGI są brane pod uwagę przez agencje Moody's i Fitch w procesie tworzenia oceny ratingowej kraju.

Moody's stosuje wskaźniki WGI jako jeden z elementów oceny jakości instytucjonalnej kraju (sekcje metodologii: "jakość instytucji legislacyjnych i władzy wykonawczej", "siła społeczeństwa obywatelskiego oraz sądownictwa"). Ponadto wskaźniki WGI służą do oceny ryzyka politycznego danego kraju ("ryzyko krajowe i geopolityczne"). Moody's wykorzystuje wszystkie wskaźniki WGI, w zależności od sekcji metodologii.

Ważniejszą niż u Moody's rolę wskaźniki WGI odgrywają w meteodologii Fitch, gdzie odpowiadają one za 20,3-proc. wagi dla całej oceny ratingowej. Fitch bierze pod uwagę średnią ze wszystkich 6 wskaźników WGI.

Pełne wersje metodologii dostępne są na stronach internetowych agencji. (PAP Biznes)

