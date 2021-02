Polska z rekordową nadwyżką w handlu zagranicznym

GDDKiA

W 2020 r. Polska odnotowała rekordową nadwyżkę w handlu zagranicznym towarami. Wzrost napędzała sprzedaż do Niemiec i spadek zakupów z Rosji.

Jak wynika z danych GUS, eksport z Polski liczony w europejskiej walucie spadł co prawda o 0,3 proc. (w ujęciu złotowym i dolarowym wzrósł za sprawą osłabienia tych walut wobec euro), ale import zmniejszył się jeszcze mocniej - o 4,8 proc. Sprzedaż za granicę sięgnęła 237,5 mld euro, a zakupów na rynku międzynarodowym - 225,5 mld euro. W efekcie rekordowa była nadwyżka w handlu towarami - wyniosła aż 12 miliardów euro wobec niewiele ponad miliarda euro rok wcześniej.

/ Bankier.pl na podstawie danych GUS

Blisko 3/4 eksportu z Polski było wysyłane do krajów Unii Europejskiej. Największym odbiorcą towarów znad Wisły tradycyjnie były Niemcy, a ich udział jeszcze wzrósł - do 28,9 proc. wobec 27,7 proc. w 2019 r. Drugie miejsce zajęły Czechy, dokąd trafiło 5,8 proc. eksportu z Polski, a trzecie - Wielka Brytania (5,7 proc.). Zarówno Czechy i Wielka Brytania, jak i czwarta w zestawieniu Francja straciły na znaczeniu o 0,3 p. proc.

Jak zauważa dr Łukasz Ambroziak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wzrost eksportu do Niemiec to efekt m.in. zwiększonych dostaw dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (sprzęt AGD, elektronikę, meble), papierosów, baterii litowo-jonowych i autobusów elektrycznych. To właśnie te ostatnie są obecnie głównym polskim hitem eksportowym. Polskiemu przemysłowi pandemia nie zaszkodziła, a nawet zyskał on na tle słabości konkurencji i wzrostu popytu konsumpcyjnego na produkty, wynikającego m.in. z ograniczenia wydatków na usługi i państwowych osłon socjalnych w krajach Zachodu.

Nasi zachodni sąsiedzi pozostali również głównym źródłem towarów sprowadzanych do Polski - ich udział minimalnie spadł, do 21,8 proc. Mocno wzrosła za to wartość dóbr pochodzących z Chin - o 12,1 proc. Udział Państwa Środka zwiększył się aż o 2,3 p. proc., do 14,6 proc. Równocześnie gwałtownie zmniejszył się import z Rosji - o blisko 30 proc. Tego ostatniego nie sposób nie wiązać ze spadkiem popytu na surowce energetyczne i ich cen. Relatywna słabość importu może również odzwierciedlać spadek popytu na dobra inwestycyjne.

Obroty handlu zagranicznego według ważniejszych krajów Wyszczególnienie I - XII 2020 2019 2020 w mld PLN w mld USD w mld EUR I - XII 2019 = 100 I - XII PLN USD EUR struktura w % Eksport 1. Niemcy 304,0 78,0 68,6 107,1 105,3 103,9 27,7 28,9 2. Czechy 61,3 15,7 13,8 97,8 96,2 95,0 6,1 5,8 3. W. Brytania 60,2 15,5 13,6 98,3 96,7 95,5 6,0 5,7 4. Francja 59,0 15,1 13,3 98,3 96,8 95,5 5,9 5,6 5. Włochy 45,5 11,7 10,3 98,2 96,7 95,3 4,5 4,3 6. Holandia 44,6 11,4 10,1 99,5 97,8 96,6 4,4 4,2 7. Rosja 31,7 8,1 7,2 99,3 97,7 96,3 3,1 3,0 8. Szwecja 30,8 7,9 6,9 107,5 105,7 104,2 2,8 2,9 9. Stany Zjednoczone 29,8 7,6 6,7 102,5 100,3 99,5 2,8 2,8 10. Hiszpania 26,7 6,9 6,0 102,1 100,6 99,1 2,6 2,5 Import wg kraju pochodzenia 1. Niemcy 218,1 56,0 49,3 97,9 96,3 95,0 21,9 21,8 2. Chiny 145,5 37,3 32,8 115,7 113,9 112,1 12,3 14,6 3. Włochy 49,8 12,8 11,2 97,2 95,7 94,4 5,0 5,0 4. Rosja 44,9 11,5 10,2 72,2 71,1 70,4 6,1 4,5 5. Holandia 39,3 10,1 8,9 101,9 100,0 98,7 3,8 3,9 6. Francja 34,3 8,8 7,8 92,5 90,9 89,8 3,6 3,4 7. Czechy 31,5 8,1 7,1 92,8 91,5 90,3 3,3 3,2 8. Stany Zjednoczone 31,1 8,0 7,0 94,6 92,9 92,0 3,2 3,1 9. Korea Południowa 24,0 6,1 5,4 111,1 109,1 107,8 2,1 2,4 10. Belgia 22,6 5,8 5,1 95,6 93,8 92,9 2,3 2,3 Źródło: GUS

Dane GUS dotyczą handlu towarami. Znamy już również szacunki NBP dotyczące handlu usługami w okresie XII 2019-XI 2020 r. W tym przypadku Polska miała jeszcze większą nadwyżkę - wyniosła ona ponad 23 miliardy euro.

Zarówno obroty towarami, jak i usługami są elementami obrotów bieżących. Ich saldo odzwierciedla nie tylko równowagę zewnętrzną kraju, ale i wewnętrzną - ilustruje różnicę między oszczędnościami (rozumianymi jako dochody minus konsumpcja) a inwestycjami. Wzrost salda obrotów bieżących (widoczny we wzroście nadwyżki handlowej) może zatem oznaczać zmniejszenie konsumpcji lub inwestycji. W ubiegłym roku zapewne zmniejszyły się i konsumpcja i inwestycje, ale spadek tych drugich był silniejszy, stąd wzrost nadwyżki na rachunku bieżącym.

Maciej Kalwasiński