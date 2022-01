Polska na szarym końcu w UE pod względem energii pochodzącej z OZE

fot. Blue Planet Studio / / Shutterstock

Polska znalazła się w grupie krajów UE z najmniejszym wpływem OZE na wyprodukowaną energię – wynika z danych Eurostatu za 2020 rok. Dane z ubiegłego roku też nie napawają optymizmem.

Jak wynika z danych Eurostatu, w 2020 roku w Polsce energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii wynosiła 16,2 proc. w stosunku do całej wyprodukowanej energii. To jeden z najniższych wyników wśród krajów członkowskich. Niższy procentowy stosunek energii pochodzącej z OZE odnotowano tylko w Czechach (ok. 15 proc.), Luksemburgu (14 proc.), na Węgrzech i na Cyprze (po 12 proc.) oraz na Malcie (ok. 10 proc.).

Natomiast największy wpływ OZE na pozyskiwaną energię zanotowano w Austrii, która korzysta z zielonej energii w 78,2 proc. O 3 p.p. mniejszy wkład odnotowano w Szwecji. Podium zamknęła Dania, dla której energia z neutralnych klimatycznie źródeł stanowiła 65 proc. całości wyprodukowanej energii. Średnia wszystkich krajów Unii Europejskiej wyniosła 37,5 proc.

Najszybciej rozwija się fotowoltaika

Największą dynamiką wzrostu w produkcji energii odnawialnej w Polsce od listopada 2020 r. do listopada 2021 r. odnotowano wśród elektrowni fotowoltaicznych – ta wzrosła r/r o 93,3 proc, jak wynika z danych przytoczonych przez portal rynekelektryczny.pl. Jednocześnie w analogicznym okresie największy wpływ na wyprodukowaną energię pochodzącą z OZE miał wiatr. Energia pochodząca z wiatraków odpowiadała za ponad połowę wyprodukowanej energii.

Patrząc na ogólny udział OZE w produkcji energii elektrycznej w listopadzie ub.r., można zauważyć niewielki wzrost w stosunku do danych za cały 2020 r. Mianowicie w tym czasie polskie elektrownie wyprodukowały 16 001,2 GWh energii elektrycznej, z czego 2 680,7 GWh pochodziło właśnie z OZE. To przekłada się na 16,7 proc. udziału zielonej energii w produkcji. Oznacza to, że jest to ponad dwukrotnie niższy wynik niż średnia wszystkich krajów członkowskich za 2020 r.

