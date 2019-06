Polska z deficytem w handlu zagranicznym

W pierwszych czterech miesiącach roku Polska miała niecały miliard złotych deficytu w zagranicznym handlu towarowym. W porównaniu do ubiegłego roku dość znacząco spadł udział Niemiec w polskim eksporcie.

Wartość eksportu od stycznia do kwietnia wyniosła 325 mld zł, a importu - 325,7 mld zł - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż za granicę rosła za to w szybszym tempie - o 7,4 proc. wobec 5,6 proc. w przypadku wartości towarów sprowadzonych nad Wisłę. W ujęciu dolarowym zarówno eksport jak i import zmniejszyły się - o odpowiednio 2,5 proc. i 4,2 proc. Większość polskiego handlu zagranicznego (szczególnie eksportu) jest jednak finansowana w euro i na dynamikę w tej walucie powinniśmy zwracać największą uwagę.

W cztery miesiące z Polski wyeksportowano produkty o wartości 75,6 mld euro (+4,7 proc. rdr), a zaimportowano - o wartości 75,8 mld euro (+2,9 proc. rdr). Dało to niewielki deficyt w międzynarodowej wymianie towarowej, wynoszący 0,2 mld euro, wobec 1,4 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.

Tradycyjnie, największym odbiorcą towarów z Polski były Niemcy. Ich udział spadł jednak do 27,1 proc. z 28,2 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku. Eksport do Niemiec liczony w euro wzrósł zaledwie o 0,9 proc. rdr. Podium uzupełniły Wielka Brytania (6,2 proc. udziału) oraz Czechy (6,1 proc.). Po piętach drepcze im już jednak Francja (6 proc.). Spośród głównych odbiorców towarów z Polski najszybciej rosła sprzedaż do USA (+14,4 proc. rdr) i na Węgry (+11,5 proc.). Zmniejszył się jedynie eksport za południową granicę - o 0,1 proc.

Niemcy pozostały również głównym źródłem towarów sprowadzanych do Polski. I w tym przypadku ich udział jednak dość znacząco spadł - do 22,4 proc. z 22,9 proc. Dużo zyskał za to wicelider - czyli Chiny, których udział sięgnął 12 proc. wobec 11,1 proc. przed rokiem. Podium uzupełniła Rosja (6,2 proc.). Wśród 10 krajów, z których do Polski importuje się najwięcej produktów, wartość sprowadzanych towarów spadła aż w 6 przypadkach - Rosji, Włoch, Francji, Holandii, Czech i Belgii. Znacząco wzrosła tylko w dwóch - z Chin pochodziło o 11,1 proc. więcej, a z USA - o 9,3 proc. więcej.

Obroty handlu zagranicznego według ważniejszych krajów Wyszczególnienie I - IV 2019 2018 2019 w mld ZŁ w mld USD w mld EUR I - IV 2018 = 100 I - IV ZŁ USD EUR struktura w % EKSPORT 1. Niemcy 88,2 23,3 20,5 103,5 93,9 100,9 28,2 27,1 2. W. Brytania 20,2 5,3 4,7 108,4 98,4 105,6 6,2 6,2 3. Czechy 19,8 5,2 4,6 102,5 93,1 99,9 6,4 6,1 4. Francja 19,3 5,1 4,5 109,0 99,0 106,2 5,9 6,0 5. Holandia 15,3 4,0 3,6 111,1 100,9 108,3 4,5 4,7 6. Włochy 14,9 3,9 3,5 106,3 96,4 103,6 4,6 4,6 7. Stany Zjednoczone 9,8 2,6 2,3 117,5 106,5 114,4 2,8 3,0 8. Rosja 9,6 2,5 2,2 112,2 101,8 109,4 2,8 3,0 9. Węgry 9,2 2,4 2,1 114,4 103,8 111,5 2,8 2,8 10. Szwecja 9,0 2,4 2,1 104,4 94,8 101,7 2,9 2,8 IMPORT 1. Niemcy 72,9 19,3 17,0 103,2 93,7 100,6 22,9 22,4 2. Chiny 39,1 10,3 9,1 114,0 103,6 111,1 11,1 12,0 3. Rosja 20,1 5,3 4,7 94,7 85,9 92,3 6,9 6,2 4. Włochy 15,4 4,1 3,6 98,6 89,4 96,0 5,1 4,7 5. Francja 12,0 3,2 2,8 99,8 90,5 97,2 3,9 3,7 6. Holandia 11,9 3,1 2,8 100,4 91,1 97,9 3,8 3,6 7. Czechy 11,1 2,9 2,6 100,1 90,8 97,5 3,6 3,4 8. Stany Zjednoczone 10,2 2,7 2,4 112,1 101,7 109,3 2,9 3,1 9. Belgia 7,8 2,1 1,8 98,6 89,4 96,0 2,6 2,4 10. Hiszpania 7,7 2,0 1,8 103,5 94,0 100,9 2,4 2,4

Największą nadwyżkę w handlu dwustronnym odnotowaliśmy w wymianie z Niemcami (3,5 mld euro, czyli 15,3 mld zł), a najwyższy deficyt z Chinami (ok. 9,5 mld dol., czyli 35 mld zł, obecnie brak dokładnych danych GUS).

Przy okazji warto również zajrzeć do danych dot. struktury geograficznej importu według kraju wysyłki, które lepiej porównywać z wartością eksportu. W tym ujęciu wyraźnie wyższy jest udział Niemiec (+4,3 p.proc.), Holandii (+1,8 p.proc.) i Belgii (+1,4 p.proc). Oznacza to, że część produktów wytwarzanych na całym świecie trafia nad Wisłę właśnie z tych krajów. Dlatego wyraźnie niższy, wynoszący zaledwie 8,1 proc. (-3,9 p.proc.) jest udział Państwa Środka. Równocześnie bardzo istotnie on wzrósł - bo aż o 10,7 proc. w USD, czyli więcej niż w przypadku importu wg kraju pochodzenia. Oznacza to, że relatywnie więcej towarów trafia zza Muru do Polski bezpośrednio, a mniej - choćby z zachodu.

Powyższe dane dotyczą wyłącznie handlu towarami i nie uwzględniają przepływu usług. A na tym polu Polska od lat bryluje - z danych NBP wynika, że w tym obszarze w I kwartale 2019 r. odnotowano ponad 5,7 mld euro nadwyżki.

Maciej Kalwasiński