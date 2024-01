Polska z 15. rezerwami złota na świecie. NBP pokazał dane

OPINIA TFI oceniają, że złoto może podrożeć do 2050 USD/oz, a srebro ma szansę odbicia Uczestnicy Maratonu Inwestycyjnego zorganizowanego przez firmę iWealth oceniają, że złoto ma szanse przebicia się przez poziom ok. 2050 USD/oz, co może uruchomić kolejną dłuższą falę wzrostową, jaka może nawiązać do długoterminowego trendu rozpoczętego w trzecim kwartale 2018 roku.