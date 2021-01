Polska wysłała pomoc humanitarną dla Iraku

fot. THAIER AL-SUDANI / Reuters

Polska wysłała w środę pomoc humanitarną do Iraku; w ramach akcji pomocowej drogą lotniczą wysłano koce, fartuchy operacyjne, ręczniki oraz prześcieradła przekazane przez Agencję Rezerw Materiałowych - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Dzisiaj po raz kolejny wypełniamy naszą międzynarodową i ludzką powinność – dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z kryzysem będącym następstwem wojny z ISIS oraz obecną pandemią Covid-19. Wysyłamy pomoc rzeczową do Iraku, aby wspomóc służby medyczne w udzielaniu niezbędnej pomocy mieszkańcom tego kraju" – podkreślił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński cytowany w komunikacie MSZ.

Jak poinformowano w komunikacie, w ramach akcji pomocowej drogą lotniczą Polska wysyłała koce, fartuchy operacyjne, ręczniki oraz prześcieradła, przekazane przez Agencję Rezerw Materiałowych. Zgodnie z komunikatem w niedalekiej przyszłości planowany jest podobny transport pomocy dla mieszkańców irackiego Kurdystanu.

"Irak to miejsce szczególnie związane z polską historią, to także miejsce udzielania bieżącej pomocy humanitarnej przez polskie organizacje pozarządowe. Polska pomoc udzielana jest zarówno przez żołnierzy Rzeczypospolitej, bilateralnie za pośrednictwem polskich organizacji pozarządowych oraz wielostronnie co roku zasilając budżet UNDP związany z działaniami stabilizacyjnymi tego kraju" - powiedział wiceminister spraw zagranicznych cytowany w komunikacie

Jak dodał, odpowiadając na majowy wniosek Iraku o wsparcie poprzez mechanizm NATO, przeznaczony do wspierania państw członkowskich i partnerskich (EADRCC - Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre), Polska przekazała Irakowi w czerwcu i lipcu 2020 r. 50 tys. maseczek ochronnych i 1000 litrów płynu dezynfekującego.

MSZ podkreśliło w komunikacie, że Polska akcja pomocowa adresowana jest również do sąsiadów i przyjaciół Polski, których sytuacja epidemiologiczna była równie ciężka. Ja czytamy w komunikacie, Polska dostarczyła pomoc na Białoruś, Ukrainę, do Mołdawii, Kazachstanu i Uzbekistanu, a także do krajów Kaukazu Południowego oraz na Bałkany Zachodnie.

Resort spraw zagranicznych podkreślił, że w czasie pandemii zespoły polskich ratowników medycznych i lekarzy udzielały wsparcia medycznego w Kirgistanie i Tadżykistanie. MSZ przypomniało, że Polska udzieliła również pomocy mieszkańcom Libanu, zarówno w związku z sytuacją epidemiczną, jak i po wybuchu w porcie w Bejrucie w sierpniu 2020 roku.

"W związku z powodzią, która nawiedziła we wrześniu 2020 roku 17 z 18 prowincji w Sudanie w grudniu 2020 roku przekazaliśmy niezbędną pomoc dla mieszkańców dotkniętych kataklizmem w tym kraju" - podało MSZ w komunikacie.(PAP)

Autor: Marzena Kozłowska

mzk/ mhr/