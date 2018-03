Polska wydali 4 rosyjskich dyplomatów

Polska podjęła decyzję o uznaniu za persona non grata czterech dyplomatów rosyjskich; to wyraz solidarności z Wielką Brytanią - powiedział w poniedziałek szef MSZ Jacek Czaputowicz.

"Polska podjęła decyzję o uznaniu za persona non grata czterech dyplomatów rosyjskich" - poinformował szef MSZ. Jak mówił, jest to reakcja na próbę otrucia b. pułkownika rosyjskiego wywiadu GRU i brytyjski agenta Siergieja Skripala. "Chcę podkreślić, że decyzja jest wyrazem solidarności Polski z Wielką Brytanią" - podkreślił minister.

Moje informacje wskazują, że około 8 państw UE wydaliło rosyjskich dyplomatów - poinformował Czaputowicz.

Szef MSZ pytany, ile państw UE zamierza wydalić rosyjskich dyplomatów, oświadczył, że ma pewne dane dotyczące zarówno liczby państw, jak i liczby dyplomatów rosyjskich, którzy zostali poproszeni o ich opuszczenie, ale - jak podkreślił - każdy kraj ma o tym informować indywidualnie.

Z kolei za pośrednictwem Twittera szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował, że dyplomatów wydali 14 unijnych krajów.

Szef MSZ dodał, że informacja ta została przekazana ambasadorowi Rosji w Polsce podczas w poniedziałkowego spotkania w MSZ z wiceministrem Piotrem Wawrzykiem.

Zgodnie z zasadami relacji międzypaństwowych, nie ujawniamy nazwisk dyplomatów, którzy mają zostać wydaleni; nie wykluczam, że część z tych osób jest związana z działalnością nielegalną prowadzoną na terenie Polski. Termin ustalono na 3 kwietnia do godz. 24, czyli jest trochę czasu, by ci dyplomaci przygotowali się do wyjazdu - powiedział szef MSZ.

Liczymy się z tym, że być może nasi dyplomaci zostaną poproszeni o opuszczenie Federacji Rosyjskiej; uważamy, że to koszty dyplomatyczne, które należy ponieść; najważniejsze jest okazanie solidarności z Wielką Brytanią - Czaputowicz.

W ocenie Czaputowicza, Wielka Brytania stała się celem "bezprecedensowego ataku, jakim było pierwsze w historii powojennej Europy celowe użycie broni chemicznej przeciwko grupie cywilów na obszarze Europy".

Szef MSZ został też zapytany, czy decyzja o wydaleniu czterech dyplomatów to początek sankcji wobec Rosji. "Działania, które zostały teraz podjęte, wyczerpują to, co zostało ustalone na forach europejskich. Zobaczymy jak dalsze relacje z Rosją będą się rozwijać. Przypomnę też, że Unia Europejska odwołała na konsultacje ambasadora w Moskwie, więc jest tutaj szerszy kontekst. Zobaczymy też jaka będzie reakcja Rosji" - odpowiedział Czaputowicz.

Jak podkreślił minister, MSZ podjęło tę decyzję po konsultacji z premierem Mateuszem Morawieckim, "partnerami zagranicznymi" oraz "innymi instytucjami Rzeczpospolitej". To "część szerszej reakcji społeczność międzynarodowej", w tym UE i NATO - dodał Jacek Czaputowicz.

"Cały czas zwracamy uwagę na agresywną politykę ze strony rosyjskiej, przypomnę otrucie Aleksandra Litwinienki w 2006 r., następnie wojna z Gruzją w 2008 r. i postępująca aneksja Abchazji, Osetii Południowej, wreszcie aneksja Krymu, inwazja w Donbasie w 2013 r. czy wreszcie działania Rosji w Syrii, które idą przeciwko działaniom społeczności międzynarodowej, czy też państw zachodnich. I wreszcie próba otrucia Siergieja Skripala" - mówił Czaputowicz na konferencji prasowej.

"W tej sytuacji, naszym zdaniem istnieje konieczność wypracowania wspólnej odpowiedzi społeczności międzynarodowej. I chcę też powiedzieć, że samo działanie Sojuszu Północnoatlantyckiego polegające na wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, mieści się jakby w tą odpowiedź państw Zachodu na działania Rosji" - dodał szef MSZ.

Wśród państw Unii, które podjęły decyzję o ekspulsji, są także m.in.: Niemcy, Francja, Holandia, Czechy, Litwa, Łotwa i Estonia. Dołączyła do nich Ukraina, która nakazała wyjazd 13 rosyjskim dyplomatom. Z kolei Stany Zjednoczone poinformowały o wydaleniu 60 rosyjskich dyplomatów i zamknięciu konsulatu w Seattle.

Rosja odpowie "symetrycznie"

Rosja odpowie w najbliższych dniach "symetrycznie" na wydalanie jej dyplomatów z państw Unii Europejskiej - informuje agencja RIA-Nowosti, powołując się na źródło w rosyjskim MSZ.

Urzędnik rosyjskiego resortu spraw zagranicznych miał dać do zrozumienia, że Moskwa wydali tylu zachodnich dyplomatów, ilu sama straci w każdym z krajów, który wykonał gest solidarności z Londynem. Przewodniczący komisji spraw zagranicznych Rady Federacji Konstantin Kosaczow - komentując decyzję o wydaleniu rosyjskich dyplomatów - stwierdził, że jest to bezprecedensowa, brudna i podła gra. Senator Aleksiej Puszkow ocenił taką decyzję jako działanie na pogorszenie stosunków z Rosją. Z kolei wiceszef senackiej komisji spraw zagranicznych Władimir Dżabarow zapowiedział, że Unia Europejska i Ukraina dostaną od Moskwy odwetowy podarunek. Wyraził też opinię, że presja wywierana na Moskwę przez społeczność międzynarodową będzie słabła, ponieważ bez Rosji nie da się rozwiązać wielu kluczowych spraw.

