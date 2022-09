Polska wydała ok. 2,2 tys. zł na każdego uchodźcę z Ukrainy

fot. Marcin Szkodziński / / FORUM

Szacuje się, że do tej pory Polska wydała na każdego uchodźcę z Ukrainy mniej więcej 2,2 tys. zł - poinformowała minister w KPRM Agnieszka Ścigaj, odnosząc się do kosztów pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Dodała, że od 24 lutego do Polski przyjechało i zostało 1,3 mln Ukraińców.

Minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj, która we wtorek była gościem RMF FM poinformowała, że od 24 lutego, czyli od początku inwazji Rosji na Ukrainę do Polski przyjechało i tutaj pozostało ok. 1,3 mln uchodźców z Ukrainy. Dodała, że według szacunków przed 24 lutego w Polsce było ok. 2,5 mln Ukraińców, ale po inwazji rosyjskiej na Ukrainę pozostało z tej grupy ok. 1,5 mln osób, gdyż część mężczyzn wróciła do kraju.

Pytana o to ilu ukraińskich uczniów uczy się w polskich szkołach odpowiedziała, że ok. 176 tys. "To się zmienia dlatego, że te deklaracje wpływają sukcesywnie" - powiedziała.

Na uwagę, że z 800 tys. dzieci w wieku szkolnym w polskich szkołach uczy się niespełna 200 osób, czyli tylko 1/4, z czego wynika, że 3/4 nie chce pozostać w Polsce odparła, że osoby te jeszcze takiej decyzji nie podjęły. "Trzeba zrozumieć człowieka, który może stracić wszystko, który ma lęki i obawy, i on jeszcze nie wie. Chce wrócić do rodziny, do swojego kraju, ma do tego pełne prawo, ale jeszcze tej decyzji nie podjął" - powiedziała.

Odnosząc się do kosztów pomocy Ukraińcom zaznaczyła, że do tej pory Polska wydała na każdego uchodźcę z Ukrainy mniej więcej 2,2 tys. zł. Dodała, że do tej pory Polska na pomoc uchodźcom dostała niewiele z Unii Europejskiej. "Do tej pory ok. 144 mln euro, ale to jest bardziej na wzmocnienie granicy. Natomiast dostała (Polska) zgody na przekierowanie środków, które i tak do niej należały, bo były z różnych funduszy unijnych" - powiedziała. Podkreśliła też, że w Unii Europejskiej nie powstał żaden specjalny fundusz dedykowany uchodźcom.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Pytana o to, co udało się jej zrobić od czerwca, kiedy została ministrem zaznaczyła, że "pierwszy raz w historii rząd podjął temat, że jeżeli chodzi o działania wobec ludzi, którzy mają trudność z włączeniem się w jakąś społeczność lokalną trzeba myśleć ponad resortami, czyli trzeba myśleć, że trzeba im dać mieszkanie, pracę, edukację. Te rzeczy do tej pory były w różnych resortach" - mówiła.

Ścigaj mówiła też o przygotowaniu pustostanów, w których będą mogli zamieszkać uchodźcy z Ukrainy. "W tej chwili zrobiliśmy inwentaryzację, znaleźliśmy środki, żeby te pustostany można było dostawać. Takich pustostanów może być 250 tysięcy" - powiedziała.

Pytana o strategię międzyresortową, która ma pomóc w integracji uchodźców z Ukrainy odpowiedziała, że strategia ta musi powstać w uzgodnieniu z różnymi środowiskami. "Ona i tak będzie szybko przygotowana, bo myślę, że do końca roku" - powiedziała.

autor: Marcin Chomiuk