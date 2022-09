Polska wstrzymała wydawanie wiz turystycznych dla Rosjan. Informuje MSZ

fot. Mateusz Szymański / / Bankier.pl

Korzystając ze stanowiska przyjętego przez Unie Europejską Polska, tak jak kraje bałtyckie, nie wydaje dziś wiz turystycznych dla obywateli Rosji, choć np. Finlandia tego nie zrobiła - powiedział w TVP Info wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

W środę w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk poinformował, że Polska od lutego, czyli od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej nie wydaje wiz turystycznych obywatelom Federacji Rosyjskiej.

"Decyzja Unii Europejskiej sprzed dwóch tygodni dopuszcza wstrzymywanie wydawania wiz turystycznych przez poszczególne kraje w odniesieniu do obywateli Federacji Rosyjskiej i z tej klauzuli skorzystaliśmy my wraz z krajami bałtyckimi" - powiedział Wawrzyk.

Przyznał, że wizy turystyczne wydaje natomiast wciąż np. Finlandia, która ma długą granice lądową z Rosją.

"Finlandia ma duże tradycje przyjmowania osób poszukujących u niej opieki międzynarodowej, stąd właśnie takie, a nie inne podejście, ale zwracam uwagę, że to właśnie skala przyjazdów do Finlandii z Rosji i dalej podróżowania obywateli Rosji na południe Europy leżała u przyczyn tej decyzji UE o której mówiliśmy" - dodał.

9 września br. UE przyjęła decyzję, która całkowicie zawiesza umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Rosji, wobec których będą miały zastosowanie jedynie ogólne przepisy kodeksu wizowego.

Skutkować to będzie: podniesieniem opłaty za wniosek wizowy z 35 do 80 euro, koniecznością przedstawiania dodatkowych dokumentów uzasadniających, wydłużeniem okresu rozpatrywania wniosków oraz zaostrzeniem zasad wydawania wiz wielokrotnego wjazdu.

Umowa o ułatwieniach w wydawaniu wiz między UE a Rosją weszła w życie 1 czerwca 2007 r. Jej celem było ułatwienie wydawania wiz krótkoterminowych (wiz na pobyty nieprzekraczające 90 dni w okresie 180-dniowym) na zasadzie wzajemności.

24 lutego 2022 r. Rada Europejska z całą mocą potępiła agresję wojskową Rosji na Ukrainę i wyraziła pełną solidarność z Ukrainą i jej mieszkańcami. 25 lutego UE przyjęła kolejne sankcje wobec Rosji oraz zatwierdziła częściowe zawieszenie umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz dyplomatom oraz rosyjskim urzędnikom i biznesmenom.

Później przyjmowała dodatkowe środki w reakcji na działania Rosji i z myślą o wsparciu Ukrainy i jej obywateli. Na nieformalnym spotkaniu 31 sierpnia ministrowie spraw zagranicznych wypracowali porozumienie polityczne co do całkowitego zawieszenia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz.

Całkowite zawieszenie dotyczy wszystkich kategorii osób przybywających do UE na pobyt krótkoterminowy. Komisja ma przygotować dodatkowe wytyczne, aby zagwarantować, że zawieszenie to nie zaszkodzi osobom podróżującym do UE w niezbędnych celach; między innymi dziennikarzom, dysydentom czy przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

pś/ tgo/