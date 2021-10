Polska wśród liderów wzrostów cen za prąd w UE

Polska znajduje się wśród liderów wzrostu cen energii elektrycznej w I półroczu 2021 r. w krajach UE – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Odmienna sytuacja miała się z gazem, którego ceny spadły. Nasz kraj w tym przypadku również zajął miejsce na podium.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Eurostat, już w pierwszej połowie br. odnotowano wzrost cen energii elektrycznej w stosunku do cen za analogiczny okres w roku poprzednim. Średnio za prąd przez sześć pierwszych miesięcy w 2020 r. gospodarstwa domowe płaciły 213 euro za 1 MWh, natomiast już w 2021 r. - 219 euro za 1 MWh.

Wzrost cen za prąd dotyczył 16 z 27 państw członkowskich. Największe podwyżki odnotowano w Słowenii (15 proc.), później w Polsce (8 proc.), podium zamyka Rumunia (7 proc.). Natomiast największe spadki cen zaobserwowano w Holandii (-10 proc.), na Cyprze (-7 proc.) i Litwie (-6 proc.). Zmiany zostały wyrażone procentowo w stosunku do zmian w walutach krajowych.

💡 🛢️The largest increase in #electricity prices in the first half of 2021 in the #EU in:

🇸🇮Slovenia (+15%)

Largest decrease in:

🇳🇱The Netherlands (-10%)



Largest increase in #gas prices:

🇩🇰Denmark (+19%)

Largest decrease:

🇱🇹Lithuania (-23%)

👉https://t.co/zUdwt3nF8K pic.twitter.com/zR1y6fMwdS