Polska wprowadzi nowy podatek od pojazdów spalinowych

/ Shutterstock

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy. To przybliża nas o krok do otrzymania 36 mld zł z kasy Unii. Musimy jednak wypełnić tzw. kamienie milowe, a te zobowiązują Polskę między innymi do wprowadzenia nowego podatku dla pojazdów spalinowych i wyższej opłaty za zarejestrowanie takich samochodów.

Chociaż liczba aut elektrycznych na polskich drogach rośnie, to jednak większość samochodów jeżdżących dziś po polskich drogach ciągle stanowią auta z silnikami spalinowymi emitujące dużo CO2. I to stare auta. Średni wiek pojazdu w naszym kraju to przeszło 15 lat.

Aby przyspieszyć eliminację tych pojazdów z dróg, rząd ma nałożyć na nie podatek. Danina ma być gotowa w drugim kwartale 2026 r., a dochody z niej mają zasilić rozwój niskoemisyjnego transportu w miastach i na terenach wiejskich. Na razie wysokość tego podatku nie jest jeszcze znana.

W czwartym kwartale 2024 r. mają być natomiast gotowe przepisy podnoszące opłaty za rejestrację pojazdów spalinowych. Wysokość opłaty ma zależeć od poziomu emisji CO2.

Aby zachęcić nas do przesiadania się do "elektryków", rząd ma zaproponować przyspieszoną ich amortyzację. Już dziś przy ich zakupie można skorzystać z rządowych dopłat.

Co prawda w KPO znalazła się też zapowiedź wprowadzenia opłat za przejazdy nowymi odcinkami autostrad i dróg ekspresowych (miałyby objąć ponad 1400 km tras), jednak 2 czerwca minister infrastruktury dementował i zapewniał, że nie prowadzi, ani nie planuje prac związanych z "objęciem odcinków dróg ekspresowych opłatami za przejazd pojazdów lekkich". Tymczasem minister rozwoju i technologii Waldemar Buda komentował tego samego dnia, że rzeczywiście, "reformy w ramach KPO rozszerzą zakres opłat na nowe drogi ekspresowe, ale dotyczyć to będzie jedynie korzystających z nich samochodów ciężarowych, a nie osobowych".

Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, zapytany o te kwestie powiedział: "To wszystko zostałoby wprowadzone, czy narzucone tak czy inaczej, tak jak pakiet mobilności, który został wprowadzony, a nigdzie się na niego nie godziliśmy. To jest jedna z negatywnych stron funkcjonowania w UE. Ale jak spojrzymy na to, co dzieje się na Wschodzie, to jest jasne, że mamy dwie drogi. Albo droga z Europą i wolnym światem, przy wszystkich tego minusach, albo współpraca z Rosją".

KaWa