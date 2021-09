Polska wciąż gospodarką wielu prędkości

Jak zmniejszyć inflację? "Ludzie muszą mniej kupować"

Popyt na niektóre produkty (i usługi) jest tak silny, że ciężko je kupić, bo po prostu ich brakuje. Konsumentów nie powstrzymują nawet silne wzrosty cen. Co zrobić, by ograniczyć niedobory i - co za tym idzie - spowolnić inflację? Ludzie muszą mniej kupować - wskazuje przedstawiciel jednej z największych firm transportowych świata.