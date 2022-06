Polska w chińskim portfelu

fot. Kazyaka Konrad / / Shutterstock

W drugiej połowie ubiegłego roku chińscy inwestorzy zwiększyli zaangażowanie w polskie obligacje i małe pakiety akcji ponad dwukrotnie. Ale biało-czerwone aktywa nadal nie cieszą się za Murem specjalną popularnością.

Na koniec 2021 r. w rękach Chińczyków oficjalnie znajdowały się aktywa zagraniczne wyceniane na 9,32 bln dolarów - wynika z danych opublikowanych przez agencję rządową SAFE. Największy udział miały aktywa rezerwowe Ludowego Banku Chin (3,4 bln dol.), ale istotną część stanowiły także inwestycje bezpośrednie (2,6 bln dol.) oraz "inne inwestycje" (2,4 bln dol.), czyli m.in. kredyty, w tym handlowe, oraz dewizy i depozyty walutowe.

Za nieco ponad 10 proc. odpowiadały inwestycje portfelowe. Są to inwestycje w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje) emitowane przez zagraniczne podmioty oraz ich papiery udziałowe, ale - w odróżnieniu od inwestycji bezpośrednich - niegwarantujące kontroli nad firmą, czyli (zgodnie z międzynarodowymi standardami) nieprzekraczające 10 proc. udziałów w przedsiębiorstwie.

Najnowsze oficjalne chińskie statystyki wskazują, że gros inwestycji portfelowych trafia do rajów podatkowych: pierwsze miejsce wśród największych odbiorców zajmuje Hongkong (434 mld dol.), a trzecie i czwarte: Kajmany (83 mld dol.) i Brytyjskie Wyspy Dziewicze (70 mld dol.). Podobnie wygląda sytuacja w przypadku inwestycji bezpośrednich. Chińczycy korzystają z globalnych centrów finansowych jako trampoliny do kolejnych inwestycji dookoła globu, a także z powrotem za Murem (tzw. round-tripping). Dlatego na dane trzeba patrzeć z przymrużeniem oka - nie wiadomo, gdzie środki trafiają później. Tym niemniej warto się z nimi zapoznać.

Drugim największym odbiorcą chińskich inwestycji portfelowych są Stany Zjednoczone (204 mld dol.). Na wysokich piątym i szóstym miejscu są europejskie centra finansowe: Zjednoczone Królestwo (25 mld dol.) i Luksemburg (20 mld dol.).

Polska zajmuje odległe 41. miejsce - chińskie inwestycje portfelowe w polskie aktywa sięgały raptem 354 mln dol., szacuje SAFE. Nieco lepiej wypadamy pod względem samych papierów dłużnych (34. miejsce). Inwestorzy zza Muru - pomijając Ludowy Bank Chin i inwestorów bezpośrednich - ulokowali w polskich obligacjach 264 mln dol., wynika z danych. Kwartał wcześniej było to niespełna 70 mln dol. W drugim półroczu 2021 r. Chińczycy zwiększyli zaangażowanie w polski dług o blisko 200 mln dol. - większym wzięciem cieszył się papiery raptem 7 krajów. Ale wynik jest zaskakująco niski, zważywszy na fakt, że w październiku polskie Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje panda o wartości 3 mld juanów (ok. 460 mln dol.). Trzy lata temu chińskie inwestycje portfelowe nad Wisłą dobijały do 700 mln dol.

Wciąż nie znamy najbardziej wiarygodnych danych - publikowanych przez NBP - o faktycznej skali chińskich inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec ubiegłego roku. Z szacunków Rhodium Group wynika, że w 2021 r. Chińczycy zainwestowali nad Wisłą niespełna 50 mln dolarów, co plasowało nasz kraj na 14. miejscu w Europie. Nie wiemy również, czy - i ewentualnie ile - polskie obligacje kupuje Ludowy Bank Chin. Ministerstwo Finansów wskazuje, że banki centralne mają ulokowane w papierach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym ponad 18,5 mld zł.