Polska ucieka z szarej strefy

Firmy ukrywają coraz mniej dochodów, a pracownicy rzadziej godzą się na zatrudnienie na czarno - podaje w środę "Rzeczpospolita".

Polska jest w czołówce krajów najbardziej efektywnych w redukcji szarej strefy - podkreślił Krystian Kamyk, dyrektor warszawskiego biura A.T. Kearney, komentując tegoroczną edycję raportu "Digital Payments and the Informal Economy". "W naszym raporcie zajęła 5. miejsce wśród 60 analizowanych krajów" dodał A.T. Kearney.

W latach 2007-16 tzw. gospodarka cienia skurczyła się w Polsce o 30 proc., z 24,9 proc. do 17,4 proc. PKB. Oznacza to, że jej rozmiary są już mniejsze niż w Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech. Co więcej, jak przewidują eksperci A.T. Kearney, w kolejnych latach, przy sprzyjających okolicznościach, możemy liczyć na dalsze jej ograniczenia - nawet do 14,1-15,2 proc. w 2021 r. - czytamy w dzienniku.

W przypadku Polski takie pozytywne tendencje wynikają z kilku przyczyn. Zdaniem Krystiana Kamyka to m.in. efekt upowszechniania się płatności bezgotówkowych, w tym popularyzacja płatności zbliżeniowych.

"Polska jest globalnym liderem z ponad 50 proc. wszystkich płatności kartami bankowymi realizowanymi zbliżeniowo" - powiedział "Rz" dyrektor warszawskiego biura A.T. Kearney.

Duże znaczenie mają też działania rządu, zarówno te zwiększające jawność obrotu gospodarczego (np. wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego), jak i uszczelniające system podatkowy (w tym zaostrzenie kar i zwiększenie liczby kontroli w firmach) - czytamy w gazecie.

Kluczowy jest wzrost zamożności gospodarstw domowych - powiedział "Rz" Maciej Bukowski, prezes think tanku WiseEuropa.

"Im wyższe dochody, tym mniejsza skłonność do kombinowania zarówno ze strony konsumentów, jak i mikroprzedsiębiorców. Prosty przykład - jeśli mamy więcej pieniędzy, nie szukamy rozpaczliwie złotej rączki, który zrobi nam remont bez rachunku. Możemy zatrudnić oficjalnie działającą firmę - wyjaśnił gazecie Maciej Bukowski.

