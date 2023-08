Polska trafiła na listę kierunków grupowych przyjazdów turystów z Chin

Dopisanie Polski do listy krajów, do których chińskie biura mogą organizować wyjazdy grupowe, to dobry, milowy krok w odbudowie turystyki przyjazdowej - skomentował w czwartek decyzję strony chińskiej wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

fot. Kacper Pempel / / Reuters

Jak poinformowała ambasada Chińskiej Republiki Ludowej, od 10 sierpnia br. Polska znalazła się na chińskiej liście krajów, do których chińskie biura podróży mogą organizować wyjazdy grupowe. "To dobry, milowy krok w odbudowie turystyki przyjazdowej i pozytywny efekt współpracy" - skomentował dla PAP chińską decyzję wiceminister Andrzej Gut-Mostowy.

W informacji resortu sportu i turystyki przypomniano, że ograniczenie ruchu turystycznego w Chinach miało związek ze światową pandemią koronawirusa i obowiązywało od 24 stycznia 2020 r. Wtedy właśnie wprowadzono w Chinach zakaz sprzedaży przez biura podróży grupowych wyjazdów turystycznych oraz pakietów produktów turystycznych obejmujących rezerwację hotelową oraz bilety lotnicze.

W grudniu ubiegłego roku władze Chin zniosły obowiązującą przez trzy lata politykę "zero covid" i towarzyszące jej surowe restrykcje, które miały chronić mieszkańców Chin przed dużymi falami infekcji. W styczniu ogłoszono koniec okresu izolacji, kiedy Pekin otworzył granice i wydał "pilotażowe" zezwolenie na wyjazdy grupowe do 20 państw, w tym Tajlandii, Rosji, Kuby i Argentyny. Druga partia opublikowana w marcu obejmowała 40 krajów, w tym Nepal, Francję, Portugalię i Brazylię.

Przed pandemią Chińczycy wydawali na turystykę zagraniczną więcej niż obywatele jakiegokolwiek innego kraju. W 2019 r. było to 255 mld dolarów, z czego szacuje się, że 60 proc. tej kwoty pochodziło z wycieczek grupowych.

"Rynek chiński doświadczył jednego z najdłuższych okresów pandemicznej izolacji spośród wszystkich państw świata" - wskazał, cytowany w informacji, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke. Dodał, że POT od dawna zabiegał o rozbudzenie zainteresowania Chińczyków podróżami do naszego kraju, m.in. poprzez kampanie digitalowe i warsztaty dla tamtejszej branży turystycznej czy live streamingi.

Prezes POT wskazał, że ważnym elementem budowania mody na Polskę w Państwie Środka było przyznanie nagrody „dla najbardziej obiecującej, perspektywicznej destynacji turystycznej w 2023 roku” przez wiodącą platformę turystyczną Toncheng Travel.

autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ mmu/