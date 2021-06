Polska światowym producentem truskawek. Ale też je importuje

fot. Jaroslaw Pruss / / FORUM

Mimo że Polska jest ważnym światowym producentem i eksporterem truskawek, także je importuje - zwraca uwagę w czwartkowej analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Z zagranicy sprowadzane są głównie truskawki świeże deserowe.

Zbiory truskawek sięgające od 175 do 205 tys. ton sprawiają, że Polska jest drugim po Hiszpanii ich największym producentem w Unii Europejskiej i dziewiątym na świecie - zauważają analitycy PIE. Większość zbiorów przeznaczana jest na eksport. Wywożone są głównie owoce przemysłowe, natomiast polskie owoce deserowe w większości trafiają do konsumentów krajowych.

"Mimo że Polska jest ważnym światowym producentem i eksporterem truskawek, także je importuje" - wskazali analitycy w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". W 2020 r. wartość dostaw do Polski truskawek i ich przetworów wyniosła łącznie 74,1 mln euro - przypomnieli. Zaznaczyli, że z zagranicy sprowadzane są głównie truskawki świeże deserowe. "Import tych owoców ma charakter cykliczny: odbywa się co prawda cały rok, ale najwięcej owoców trafia do Polski tuż przed krajowym sezonem" - czytamy. W 2020 r. kupiono świeże owoce za 34,2 mln euro - najwięcej z Hiszpanii (54 proc. wartości dostaw), Grecji (17,3 proc.) i Niemiec (14,3 proc.).

Z kolei wartość eksportu polskich truskawek świeżych i mrożonych oraz przetworów z nich wyniosła w 2020 r. 174 mln euro. Jak zaznaczyli analitycy powołujący się na dane GUS, największą pozycją (137,8 mln euro, 13,1 proc. światowego eksportu) były truskawki mrożone, których obecnie Polska jest drugim – po Meksyku – największym globalnym eksporterem, a w latach 2017-2019 była nawet liderem. "Polskie mrożone owoce trafiły do 54 państw na całym świecie" - zaznaczyli. Głównymi odbiorcami były państwa unijne, w tym Niemcy (35 proc. całego polskiego eksportu tej pozycji towarowej), Holandia (ok. 14 proc.) i Francja (8,8 proc.). Z kolei wśród nabywców pozaunijnych najwięcej kupili klienci z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Serbii i Szwajcarii. Polskie owoce dotarły także m.in. do Japonii, Chin, USA czy Australii - dodano.

Analitycy zwrócili uwagę, że drugą znaczącą pozycją są przetwory z truskawek, wartość ich eksportu w 2020 r. sięgnęła 22,8 mln euro. Mniejszy był eksport truskawek świeżych (13,4 mln euro w 2020 r.), a najwięcej ich nabyli Białorusini, Niemcy oraz Czesi. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

