Polska stawia na atom i OZE. "Nie możemy polegać na imporcie"

Najniższa emisja gazów cieplarnianych w Niemczech od lat 50. Ale do sukcesu jeszcze daleko Emisja gazów cieplarnianych w Niemczech w 2023 r. była najmniejsza od lat 50. XX w. - informuje agencja dpa. Według wstępnych obliczeń think tanku Agora Energiewende emisje CO2 spadły w porównaniu z 2022 r. o 73 mln ton - do 673 mln ton. Zdaniem ekspertów nie oznacza to jeszcze trwałego sukcesu.