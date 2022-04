Polska stała się wielką organizacją humanitarną, ale czy można zrobić coś lepiej? [Podcast]

/ Puls Biznesu

Od 24 lutego Polska stała się jedną wielką organizacją humanitarną, a bardzo wielu Polaków po raz pierwszy w życiu - wolontariuszami. Co można robić lepiej?

Kończy się Wielki Tydzień, zbliża się Wielkanoc, a dziś mamy podcast o wielkim Polaków pomaganiu. Czy robimy to dobrze, jakie rozwiązania są dobre, jakie złe, a jakie by się jeszcze przydały. O tym mówią: pani Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, dziś europosłanka; Rafał Brzoska, prezes InPostu, którego firma udzieliła już pomocy wartej 15 mln zł, a biznesmen w końcu przestał liczyć; Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thorntonie oraz Olena Łopuszeńska, dr zarządzania, która na początku wojny uciekła z Ukrainy do Polski. Pewnie nie wiecie, ale pomaganie wpływa korzystnie na niosących pomoc. O tym dowiecie się z kolei od Marty Zaraski, autorki książki „Tajemnice długowieczności. Jak przyjaźń, optymizm i życzliwość pomagają dożyć stu lat”.

Choć wiele można o Polakach powiedzieć dobrego, to nasi goście ostrzegają: nie pozwólmy, by zapał minął, wojna nie skończy się szybko, bądźmy wytrwali, bez systemowego podejścia rządu się nie obędzie.

Słowa Oleny Łopuszeńskiej mogą wprawić wszystkich nas w samozachwyt, ale nie zapominajmy, co mówi pani Janina Ochojska – oby to doświadczenie nas zmieniło, obyśmy utrzymali to wysokie "ce". Czego sobie i państwu na te święta wielkanocne życzę.

Wstęp 0'00" 1'18"

Janina Ochojska 1'19" 19'07"

Małgorzata Samborska 19'08" 27'12"

Rafał Brzoska 27'13" 38'31"

Marta Zaraska 38'32" 47'48"

Olena Łopuszeńska 47'49" 51'43"

Zakończenie 51'44"

