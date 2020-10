Polska spadła w rankingu najlepszych systemów emerytalnych

fot. Jacek Szydłowski / FORUM

Za Arabią Saudyjską i Peru, a przed Brazylią i RPA – tak sklasyfikowana została Polska w rankingu obrazującym najlepsze systemy emerytalne na świecie. Względem poprzedniej edycji notowania naszego kraju się pogorszyły.

W przygotowanym przez Mercer CFA Institute rankingu porównującym systemy emerytalne Polska spadła z 21. na 25. miejsce. Tylko częściowo spadek ten można przypisać włączenie do zestawienia ocenianych lepiej niż nasz kraj Belgii i Izraela. Świadczy o tym obniżenie wyniku punktowego (z 57,4 do 54,7), będącego pochodną trzech kryteriów: adekwatności, stabilności i przejrzystości. W każdym z subindeksów kraj mógł zdobyć od 0 do 100 punktów, ostateczny wynik to średnia ważona wymienionych wcześniej indeksów składowych (odpowiednio 40, 35 i 25 proc.).

W przypadku Polski najgorzej oceniono stabilność systemu (30. miejsce w rankingu) i to właśnie ten komponent najbardziej pogorszył się względem roku poprzedniego. Jak zauważają autorzy zestawienia, to efekt spadającej relacji emerytur do wynagrodzeń oraz spadku wzrostu tempa wzrostu gospodarczego, co w 2020 r. cechowało wiele państw.

Raport zawiera także recepty na poprawę kondycji polskiego systemu emerytalnego: podniesienie wieku emerytalnego, aby uwzględnić rosnącą długość życia; zwiększenie oszczędności gospodarstw domowych i odprowadzanych przez nich składek kapitałowych czy zachęcenie osób starszych do pracy.

Pozycję lidera w najnowszym zestawieniu obroniła Holandia, zaś skład podium uzupełniają Dania i Izrael. W ogonie rankingu uplasowały się natomiast Turcja, Argentyna i Tajlandia.

Mercer CFA Intitute Global Pension Index

Kraj 2019 2020 1 Holandia 81 82,6 2 Dania 80,3 81,4 3 Izrael

74,7 4 Australia 75,3 74,2 5 Finlandia 73,6 72,9 6 Szwecja 72,3 71,2 7 Norwegia 71,2 71,2 8 Singapur 70,8 71,2 9 Kanada 69,2 69,3 10 Nowa Zelandia 70,1 68,3 11 Niemcy 66,1 67,3 12 Chile 68,7 67 13 Szwajcaria 66,7 67 14 Irlandia 67,3 65 15 Wielka Brytania 64,4 64,9 16 Belgia

63,4 17 Hongkong 61,9 61,1 18 USA 60,6 60,3 19 Malezja 60,6 60,1 20 Francja 60,2 60 21 Kolumbia 58,4 58,5 22 Hiszpania 54,7 57,7 23 Arabia Saudyjska 57,1 57,5 24 Peru 58,5 57,2 25 Polska 57,4 54,7 26 Brazylia 55,9 54,5 27 RPA 52,6 53,2 28 Austria 53,9 52,1 29 Włochy 52,2 51,9 30 Indonezja 52,2 51,4 31 Korea Południowa 49,8 50,5 32 Japonia 48,3 48,5 33 Chiny 48,7 47,3 34 Indie 45,8 45,7 35 Meksyk 45,3 44,7 36 Filipiny 43,7 43 37 Turcja 42,2 42,7 38 Argentyna 39,5 42,5 39 Tajlandia 39,4 40,8

Michał Żuławiński