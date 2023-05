Polska rakieta podbije wszechświat? Zaawansowane prace trwają

Polska firma SpaceForest pracuje nad rakietą suborbitalną Perun, która może zmienić oblicze badań w środowisku mikrograwitacyjnym. Rakietą można wysłać ładunek o wadze do 50 kg na wysokość 150 km, a dzięki wielokrotnemu użyciu i naprowadzeniu z powrotem za pomocą kontrolowanych spadochronów, ma ona stać się opłacalną platformą do badań. Twórcy SpaceForest zapewniają, że ich rakieta będzie oferować najniższe ceny na świecie za tego typu usługi. Projekt SIR, w ramach którego powstaje Perun, otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich, co zapewniło firmie środki na rozwijanie swoich pomysłów.

/ YouTube / SpaceForest

Polska firma SpaceForest, działająca w branży kosmicznej, pracuje nad rakietą suborbitalną Perun, która ma umożliwić opłacalne badania w środowisku mikrograwitacyjnym. Rakietą będzie można wysłać ładunek o wadze do 50 kg na wysokość 150 km. Zgodnie z koncepcją wielokrotnego użycia, rakieta ma być naprowadzana z powrotem za pomocą kontrolowanych spadochronów, aby wylądować we wcześniej ustalonej strefie lądowania.

Celem twórców rakiety jest umożliwienie wystrzelania urządzenia z dowolnego miejsca na ziemi za pomocą mobilnych wyrzutni. Dzięki temu nie trzeba będzie stosować specjalnej skomplikowanej infrastruktury. Rakietę już przetestowano, a jej próbny lot odbył się w lutym tego roku. Obecnie trwają kolejne teksty.

Jak podają założyciele firmy, to właśnie możliwość wielokrotnego użycia rakiety wpłynie na niskie koszty. 10-metrowa rakieta ma stać się opłacalną platformą do badań środowiska mikrograwtacyjnego. Biorąc pod uwagę współczynnik „design to cost”, system ma być atrakcyjny zarówno dla polskiego, jak i zagranicznego rynku. Twórcy SpaceForest twierdzą, że będą oferować najniższe ceny za tego typu usługi na świecie.

Mikrograwitacja zabija komórki rakowe

Dostępność do prowadzenia działań w warunkach mikrograwitacyjnych daje ogromne pole do przeprowadzania badań, które wcześniej były niemożliwe ze względu na wysokie koszty. Polski wynalazek może to zmienić, dając możliwość prowadzenia wielu eksperymentów, w tym badań nad wpływem mikrograwitacji na komórki rakowe. Według badań australijskich naukowców z University of Technology w Sydney po 24 godzinach w warunkach mikrograwitacji obumiera od 80 do 90 proc. komórek rakowych.

– Jest jeden produkt, który opłaca się przywozić z orbity, bo jest niematerialny i nie dotyczy go ograniczenie kosztów masy. To informacje (jak dane przesyłane z próbników planetarnych i satelitów) i wiedza. Zatem, jeśli chodzi o medycynę, możemy mówić o badaniach np. z zakresu fizjologii i psychologii człowieka. To m.in. dzięki lotom kosmicznym dowiedzieliśmy się wiele na temat reakcji ludzi na izolację. To się teraz przydaje w czasie epidemii. Astronauci przebywający długo w przestrzeni dostarczyli także dużej ilości wiedzy np. na temat osteoporozy. Wiele badań prowadzonych w kosmosie, w tym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest bardzo sensownych. O procesie starzenia i wpływie promieniowania na DNA naukowcy dowiedzieli się bardzo dużo z rocznej misji Scotta Kelly'ego, którego brat bliźniak pozostał na ziemi – dr Piotr Kaczmarek-Kurczak z Akademii Leona Koźmińskiego.

Rakietą Perun interesują się nie tylko naukowcy, ale również prywatne firmy, które chcą prowadzić badania w środowisku mikrograwitacyjnym w celu opracowania nowych technologii.

Perun jest częścią projektu SIR (Suborbital Inexpensive Rocket), który otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach programu Inteligentny Rozwój (z tzw. Szybkiej ścieżki).