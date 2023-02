Polska przekaże MIG-i Ukrainie, ale tylko w ramach szerszej koalicji

Kwesta przekazania Ukrainie myśliwców jest dyskutowana już od dawna - zapewnił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. NATO powinno pomóc Ukrainie obrobić się w powietrzu. Polska zgodzi się na przekazanie MIG-ów, ale tylko w ramach szerszej koalicji.

Podczas konferencji prasowej w sobotę w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa premier został zapytany, czy dyskutowano na temat przekazania Ukrainie myśliwców.

Morawiecki zaznaczył, że ten temat "jest szeroko dyskutowany, przede wszystkim w kuluarach". "Stanowisko Polski jest jednoznaczne. My możemy być częścią szerszej koalicji, i to zasadniczo nie w odniesieniu do naszych najnowocześniejszych myśliwców, których mamy jeszcze niewystarczającą liczbę. Mamy 48 myśliwców F-16, zamówiliśmy nowe myśliwce F-35, jeszcze bardziej nowoczesne, jeszcze lepiej uzbrojone, zamówiliśmy także FA-50 z Korei. Dopiero dostarczenie tych myśliwców zabezpieczy niebo nad Polską w stopniu wystarczającym" - ocenił.

Wyjaśnił, że "na dzień dzisiejszy Polska może mówić o przekazaniu MIG-ów w ramach szerszej koalicji". "Do tego jesteśmy gotowi. Inspirujemy również innych do tego" - dodał.

Przytoczył słowa wypowiedziane przez mera Kijowa Witalija Kliczkę, że podczas ostatniego ataku rakietowego udało się stronie ukraińskiej strącić praktycznie 100 proc. pocisków rosyjskich. "To bardzo dobry rezultat. Ale oczywiście to dotyczy Kijowa i niektórych części Ukrainy. Z kolei widzimy, że w okolicach Lwowa te pociski, te rakiety, docierają do celu. A to oznacza, że powinniśmy starać się zrównoważyć przewagę Rosji w powietrzu, czyli pomóc Ukrainie obronić się także w powietrzu" - podkreślił szef rządu.

Dlatego - jak zaznaczył - "rozmawiamy o tym z naszymi sojusznikami amerykańskimi". "Polska tutaj może być częścią jedynie dużo większej koalicji pod przywództwem Stanów Zjednoczonych" - zastrzegł Morawiecki.

Sekretarz generalny NATO Stoltenberg apeluje o kontynuacje wsparcia dla Ukrainy, ostrzegając przed konsekwencjami wygranej Kremla Przemawiając w sobotę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał do kontynuowania i wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy w walce z rosyjskim okupantem, a także ostrzegł przed konsekwencjami sukcesu Kremla, który byłby sygnałem dla innych reżimów, że swoje cele mogą osiągnąć za pomocą siły. "Musimy utrzymać i wzmocnić nasze wsparcie dla Ukrainy" - powiedział Stoltenberg. Dodał, że "jeśli Putin wygra na Ukrainie, będzie to dla niego i innych reżimów autorytarnych sygnał, że mogą dostać to, czego chcą, używając siły". W takim wypadku świat stałby się jeszcze bardziej niebezpieczny, dlatego kontynuacja wsparcia dla Ukrainy nie jest tylko moralnie właściwa, ale służy też wzmocnieniu naszego wspólnego bezpieczeństwa - podkreślił szef NATO - i dlatego Ukraina musi otrzymać to, czego potrzebuje, żeby przetrwać jako niepodległy kraj. Stoltenberg mówił ponadto, że wojna na Ukrainie zmieniła warunki bezpieczeństwa w długotrwały sposób. Nawet gdyby wojna miała się skończyć jutro, nie ma powrotu do rzeczywistości sprzed jej rozpoczęcia, gdyż Kreml pokazał, że chce innej Europy, w której Moskwa kontroluje swoich sąsiadów - zaznaczył. Sekretarz generalny NATO zauważył, że sytuacja na Ukrainie ma globalne konsekwencja, gdyż Pekin uważnie się jej przygląda i obserwuje, jakie konsekwencja poniesie Rosja w wyniku inwazji. To, co się dzieje dziś w Europie, jutro może mieć miejsce w Azj - ostrzegł. Wojna na Ukrainie pokazuje, że bezpieczeństwo nie jest tematem regionalnym, lecz globalnym i w takim świecie bezpieczeństwo nie jest opcją, ale koniecznością - podkreślił Stoltenberg. W swoim przemówieniu zwrócił również uwagę na konieczność wzmocnienia cyberbezpieczeństwa, łańcuchów dostaw i infrastruktury, a także wskazał na niebezpieczeństwo prowadzenie interesów z autorytarnymi reżimami. Sekretarz generalny przypomniał, że jeszcze do niedawna niektórzy uważali, że import rosyjskiego gazu ma wymiar jedynie ekonomiczny. "Zależność Europy od rosyjskiego gazu uczyniła nas bezbronnymi" - akcentował. Dlatego konieczne jest, uniknięcie podobnych zależności w kontaktach z Chinami i innymi autorytarnymi reżimami - przestrzegł. Najważniejszą lekcją wynikającą z wojny na Ukrainie jest to, że USA i Europa muszą działać razem. "Bez NATO nie ma bezpieczeństwa w Europie" - skonkludował Stoltenberg. mma/ adj/

(PAP)

Autor: Iwona Żurek, Wiktoria Nicałek

iżu/ wni/ mrr/