Polska poza inflacyjnym podium UE

Choć inflacja cenowa w Polsce w styczniu była najwyższa od 21 lat, to w Unii Europejskiej są jeszcze trzy kraje, które borykają się z jeszcze szybszym wzrostem kosztów życia. Te z nich, które należą do strefy euro, nie mogą nic na to poradzić.

W styczniu 2020 roku inflacja HICP w strefie euro ustanowiła nowy rekord na poziomie 5,1%, zaskakując swą wysokością większość ekonomistów, którzy spodziewali się jej spadku poniżej 5%. Te procenty jednak niewiele mówią o skali spadku siły nabywczej pieniądza w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

W czwartek Eurostat przedstawił zbiorcze zestawienie rocznej dynamiki zharmonizowanego wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych (czyli właśnie HICP). Z danych wynika, że inflacja HICP rozciąga się od „niewinnych” 3,3% we Francji (oraz 3,4%) w Portugalii przez 5,1% w Niemczech i 5,5% w Grecji po „afrykańskie”, dwucyfrowe odczyty w Estonii (11%) oraz na Litwie (12,3%). Te dwa ostatnie kraje jako członkowie strefy euro nie mają wpływu ani na kurs używanej przez siebie waluty ani na poziom stóp procentowych, ustalany w Europejskim Banku Centralnym.

Na inflacyjne podium UE wskoczyły jeszcze Czechy, z inflacją HCIP na poziomie 8,8%. O źródłach tak wysokiej inflacji u naszych południowych sąsiadów obszerniej pisaliśmy w artykule zatytułowanym „Inflacja w Czechach skokowo wzrosła. Efekt VAT”. Polska z wynikiem 8,7% znalazła się tuż za niechlubnym inflacyjnym podium, notując czwarty najwyższy wynik we Wspólnocie. W grudniu zajęliśmy w tym rankingu trzecią lokatę, a w styczniu wyprzedziły nas Czechy.

Należy zaznaczyć, że inflacja HICP jest odmienną miarą wzrostu cen od najpopularniejszego i stosowanego przez GUS wskaźnika CPI. O różnicach między wskaźnikami pisaliśmy w artykule „Jak GUS mierzy inflację? Statystycy wyjaśniają”. W skrócie: obie miary stosują nieco odmienny system wag i uwzględniają nieco inny zakres wydatków. Z wyliczeń polskich statystyków wynika, że inflacja CPI wyniosła w styczniu 9,2 proc. i była najwyższa od 21 lat.

