Polska poparła notę ws. zaprzestania hodowli norek w Europie

KE: możliwy zakaz chowu klatkowego w Unii od 2027 roku

Komisja Europejska postanowiła dziś pozytywnie odpowiedzieć na europejską inicjatywę obywatelską "End the Cage Age" (Zakończmy epokę klatek). Zapowiedziała przygotowanie do 2023 r. wniosku ustawodawczego w sprawie zakazu stosowania klatek w odniesieniu do różnych zwierząt gospodarskich.