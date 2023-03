Polska ponownie przegrywa w TSUE. Tym razem chodzi o lasy

Dzieci pozwały austriacki rząd. Chcą, by zapewnił im ochronę przed skutkami zmian klimatu

Kilkanaścioro dzieci w Austrii złożyło we wtorek pozew do trybunału konstytucyjnego, próbując zmusić rząd swego kraju do zapewnienia ochrony ich praw poprzez podjęcie mocniejszych działań przeciwko zmianom klimatu - podała we wtorek agencja AP, powołując się na prawniczkę grupy Michaelę Kroemer.