Polska pokazuje plan na reformę wymiaru sprawiedliwości. "Krok, który może zakończyć procedurę art. 7 wobec Polski"

Plan, który przedstawi w Brukseli minister sprawiedliwości Adam Bodnar to pozytywny krok, który może zakończyć procedurę art. 7 wobec Polski - powiedziała dziennikarzom wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova.

W Brukseli we wtorek odbywa się posiedzenie Rady UE ds. Ogólnych. Minister Bodnar ma na nim przedstawić plan działania dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości.

Jak poinformowała Jourova, Bodnar przedstawi "plan działania, którego celem jest cofnięcie reformy wymiaru sprawiedliwości wprowadzonej przez rząd PiS". "Po sześciu latach rozmów w ramach art.7 to pierwszy pozytywny krok, który może zakończyć się zamknięciem procedury art. 7" - powiedziała Jourova dziennikarzom.

Dodała, że jednocześnie nie przesądza o decyzji Komisji Europejskiej. Zaznaczyła, że ważne jest też to, co kraje członkowskie powiedzą na temat planu. Przekazała, że zmiany w Polsce powinny dotyczyć m.in. Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Jej marzeniem jest - jak podkreśliła - aby procedura art. 7 wobec Polski zakończyła się jeszcze w trakcie tej kadencji KE.

Z dziennikarzami we wtorek rano spotkał się też komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders. Jak powiedział, zobowiązania ze strony Polski są "konkretne", a Komisja Europejska bardzo szybko przedstawi ocenę, czy można zakończyć procedurę art. 7.

"Dokonamy oceny różnych propozycji. Co jest bardzo jasne, mamy konkretne zobowiązania ze strony Polski (dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości). Pewne dokumenty są już na stole. Bardzo szybko przedstawimy ocenę, czy można zakończyć procedurę art. 7 wobec Polski. To, co jest bardzo ważne, to zobaczenie, jaka będzie reakcja wszystkich państw członkowskich na temat realnych zmian w Polsce" - powiedział dziennikarzom Reynders.

Poinformował, że zobowiązania polskiego rządu są "bardzo imponujące". "Widziałem to podczas mojej wizyty w Warszawie. Będziemy kontynuować rozmowy w Brukseli" - dodał komisarz.

Artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej dopuszcza możliwość zawieszenia praw członkowskich Unii Europejskiej (takich jak prawo głosu w Radzie UE), jeżeli kraj poważnie i uporczywie narusza zasady, na których opiera się UE, określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej: poszanowanie godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności oraz poszanowanie praw podstawowych, w tym praw osób należących do mniejszości.

Zgodnie z art. 7, na wniosek jednej trzeciej państw członkowskich UE, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech piątych swoich członków, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może określić, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia tych podstawowych zasad przez państwo członkowskie, i skierować do niego odpowiednie zalecenia.

Komisja Europejska wszczęła procedurę artykułu 7. wobec Polski w 2017 roku w reakcji na reformę wymiaru sprawiedliwości wprowadzoną przez ówczesny rząd.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ ap/