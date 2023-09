Polska po rozmowie z Ukrainą ws. zboża. "Nasze stanowisko jest twarde"

Nasze stanowisko jest twarde, na rynek polski zboże z Ukrainy nie może wpływać - podkreślił w środę minister rolnictwa Robert Telus. Zaapelował do Ukrainy, by wycofała skargę na Polskę do WTO. Zaznaczył, że jest zadowolony ze środowego spotkania ze stroną ukraińską, oraz że wkrótce dojdzie do następnego.

fot. Grzegorz Krzyżewski / / FORUM

Szef polskiego resortu rolnictwa w środę online rozmawiał z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. Minister dodał, że w najbliższych tygodniach dojdzie do następnego spotkania ze stroną ukraińską.

Robert Telus relacjonował, że rozmowa dotyczyła kwestii zbożowych i nowych procedur, które proponuje Ukraina, jeśli chodzi o wwóz produktów rolnych do UE lub poza Wspólnotę.

"Nasze stanowisko jest twarde jeśli chodzi o zboże. Na rynek polski zboże z Ukrainy nie może wpływać" - podkreślił minister, dodając, że strona ukraińska "przyjęła naszą argumentację".

Telus zaapelował m.in. o wycofanie skargi na Polskę do WTO, jaką złożyła Ukraina. "Ta skarga jest bezpodstawna" - ocenił.

"Minister Ukrainy zadeklarował, że będzie rozmawiał z ministrem gospodarki na Ukrainie, żeby przemyśleć wycofanie tej skargi. To byłaby dobra rzecz jeśli chcemy szukać rozwiązań długofalowych" - dodał minister.

Co z tranzytem litewskim?

Robert Telus zapowiedział również, że na początku przyszłego tygodnia odbędzie się spotkanie dotyczące "(...) tranzytu litewskiego, żeby jak najszybciej tę sprawę już zakończyć, żeby w tym tranzycie pomóc".

Stwierdził też, że "bardzo cieszy się" z rozmów ze stroną ukraińską i z tego, że są budowane mechanizmy na przyszłość.

"To jest nasza odpowiedzialność - Polski, krajów przyfrontowych, Ukrainy, a przede wszystkim odpowiedzialność Unii Europejskiej, żeby zbudować mechanizmy, które zabezpieczą nasze rynki, zabezpieczą nawet rynki Unii Europejskiej, nie tylko Polski, i pozwolą na to, żeby to zboże pojechało tam, gdzie go brakuje, tam gdzie jechało przed wojną, żeby nie spowodować kolejnej destabilizacji światowej" - powiedział Telus.

Dodał, że ma nadzieję, iż po tych twardych decyzjach, które Polska podejmuje, Unia Europejska również zrozumie jej kierunek działania. "I będziemy wspólnie budować te mechanizmy" - podkreślił.

Licencja na zboże wchodzi w grę

Szef MRiRW poinformował po spotkaniu w środę, że Ukraina złożyła propozycję licencjonowania towarów rolnych.

"Strona ukraińska powiedziała, że jeżeli Polska powie, że do końca roku nie potrzebuje czterech zbóż, to nie będą wydawane licencje. To jest kwestia do rozważenia przez naszą stronę, ale propozycja wydaje się z zewnątrz, że jest dobrą propozycją" – wyjaśnił Telus.

Jak wskazał, oznacza to, że "przenosimy ciężar odpowiedzialności na nasz kraj". "To my będziemy decydować, nie strona ukraińska" – podkreślił minister rolnictwa.

