Polska otrzyma satelity rozpoznawcze od Francji. Ministrowie zatwierdzili umowę

Ministrowie obrony Polski Mariusz Błaszczak i Francji Sebastian Lecornu zatwierdzili we wtorek w Warszawie umowę na dostawę dwóch satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą w Polsce.

fot. @MON_GOV_PL / / Twitter

We wtorek w Warszawie wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się z Sebastienem Lecornu, ministrem obrony Francji. Po spotkaniu zatwierdzono umowę na dostawę dwóch satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą w Polsce.

Wicepremier @mblaszczak: mieliśmy okazję zatwierdzić dziś umowę w sprawie wyposażenia Wojska Polskiego w satelity rozpoznawcze. To dobra okazja do wzmocnienia zdolności do wczesnego rozpoznawania zagrożeń. pic.twitter.com/5debGyeLXo — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 27, 2022

Satelity zwiększą zdolności Wojska Polskiego w zakresie pozyskiwania danych rozpoznawczych w oparciu o satelity obserwacyjne, działające w ramach francusko-polskiej konstelacji. Dzięki nim możliwe będzie pozyskiwanie danych rozpoznawczych w zakresie rozpoznania obrazowego z dokładnością do 30 cm, a działanie w ramach konstelacji pozwoli na zobrazowanie znacznie większego obszaru Ziemi, niż jest to możliwe w przypadku jednego państwa.

Szef MON: Na podstawie współpracy z Francją Wojsko Polskie uzyska zdolność odstraszania i ostrzegania

Mieliśmy okazję przed chwilą, żeby zatwierdzić wspólnie umowę między francuską, europejską firmą Airbus oraz polską Agencją Uzbrojenia ws. wyposażenia Wojska Polskiego w dwa satelity rozpoznawcze" - powiedział Błaszczak podczas wspólnej konferencji z francuskim ministrem obrony Sebastienem Lecornu.

Szef MON wskazał także na zalety umowy. "To niezwykle ważna zdolność, to niezwykle ważna możliwość do tego, żeby uzupełnić to wszystko, co związane jest z odstraszaniem. Ale to wszystko, co związane jest także z możliwością wczesnego ostrzegania - zarówno w wymiarze wojskowym, jak i w wymiarze cywilnym" - powiedział wicepremier.

"Bardzo się cieszę z tego, że na podstawie współpracy z Francją Wojsko Polskie uzyska takie zdolności" - podkreślił minister obrony. "One są ważne nie tylko ze względów wojskowych, ale także ze względów bezpieczeństwa dotyczących np. wczesnego ostrzegania przed klęskami żywiołowymi - to jest niezwykle ważna zdolność dla straży pożarnej, stąd też bardzo się cieszę, że te zdolności znacząco się poszerzą" - dodał Błaszczak.

Szef MON: Satelity rozpoznawcze będziemy mieli do 2027, ale z obrazowania będziemy korzystać już teraz

"Nasza współpraca, nasza umowa zatwierdzona przed chwilą, dotyczy pozyskania na rzecz Wojska Polskiego dwóch satelitów, które będziemy mieli pod naszymi barwami do 2027 roku, wtedy się ten proces zakończy. Niezwykle ważne jest to, że z obrazowania będziemy korzystać już teraz, od czasu podpisania umowy. Umowa dotyczy więc dwóch satelitów, ale także stacji naziemnej, w której będą przetwarzane te obrazy, jakie będą pozyskiwanie" - podkreślił szef MON.

Jak dodał, polskie satelity zamówione we Francji, będą operowały w konstelacji z satelitami francuskimi, co, jak zaznaczył, "umożliwi jeszcze większą efektywność rozpoznawania".

Błaszczak podkreślił, że rozmowa z francuskim ministrem dotyczyła również współpracy między naszymi krajami. "Jesteśmy sojusznikami, przyjaciółmi. Więzi historyczne są bardzo długie. Rozmawialiśmy też na ten temat. Jest wiele pól współpracy między Polską i Francją, jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z panem ministrem" - wskazał wicepremier.

Jak relacjonował, rozmowa dotyczyła także wsparcia dla Ukrainy, opierającej się rosyjskiemu atakowi. "Rozmawialiśmy na temat tego, co razem możemy zrobić, by wesprzeć Ukrainę, by to wszystko, co związane jest z próbą odbudowy imperium rosyjskiego, a co wymierzone jest w wolne kraje Europy, by nie było skuteczne. By wolny świat, również na zasadzie współpracy naszej polsko-francuskiej, zapobiegł tym wszystkim tragediom, jakie niesie ze sobą rosyjska okupacja, rosyjska inwazja na Ukrainę" - powiedział szef MON.

Minister Obrony Francji: Podpisanie umowy dot. satelitów przyczyni się do zwiększenia zdolności polskich sił zbrojnych

"Podpisanie przez nas tej umowy dotyczącej satelitów w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia zdolności polskich sił zbrojnych w zakresie rozpoznania sytuacji w terenie" - powiedział Lecornu. Zwrócił uwagę, że obecna sytuacja pokazuje nam, jak ważne jest, by każdy z krajów był autonomiczny i niezależny w swojej ocenie sytuacji, co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i obrony.

"Przestrzeń kosmiczna staje się coraz bardziej zmilitaryzowana i ma coraz większy wpływ na działania zbrojne i na to, w jaki sposób rozpoznawana jest sytuacja na polu bitwy, dlatego też zapewniam, że dostarczymy usługę i sprzęt doskonałej jakości" - zapewnił francuski minister.

Poinformował, że podczas spotkanie z Błaszczakiem rozmawiali m.in. o sytuacji na wschodniej flance NATO. "Omówiliśmy kwestie naszego zaangażowania, jako państwo ramowe, w Rumunii, ale też w ramach innych misji, m.in o uruchomieniu naszych śmigłowców Rafale w Polsce" - dodał.

Podkreślił, że wzmocnienie współpracy, interoperacyjność, wspólne szkolenia będzie częścią bardzo ważnych strategicznych działań na rok 2023. "Omówiliśmy również kwestię naszej przyszłej wspólnej pomocy Ukrainie" - zaznaczył Lecornu.

Gratulował również Polsce zaangażowania w pomoc Ukrainie, nie tylko na poziomie wojskowym, ale także humanitarnym. "Należy Polsce podziękować za przyjęcie tak dużej liczby uchodźców" - podkreślił francuski minister.

Poinformował też, że w środę udaje się do Kijowa na spotkanie z tamtejszym ministrem obrony. "Będziemy mówić o tym, w jaki sposób w najbliższych miesiącach wspomożemy Ukrainę" - zapowiedział. Przyznał, że Polska stanowi centrum logistyczne dla pomocy militarnej, która jest udzielana Ukrainie.

"Omówiliśmy również kwestię oferty szkolenia, nad którą będziemy wspólnie pracowali i będzie stanowić okazję do wzmocnienie naszych relacji" - dodał francuski minister.

(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Jakub Borowski, Grzegorz Bruszewski, Daria Kania

gb/ brw/ par/