Polska otrzyma blisko 7 mld euro z KPO. Szefowa MFiPR podała termin

W lutym ma zakończyć się audyt programów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dlatego minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oczekuje, że na początku kwietnia Polska otrzyma blisko 7 mld euro z KPO.

Minister przypomniała, iż w kwietniu ma zakończyć się procedura oceny złożonego w grudniu polskiego wniosku o pierwszą płatność z KPO przez Komisję Europejską. "Potem po wstępnej ocenie są konsultacje wewnątrz Komisji i jest zgoda i następuje przelew. Oczekuję, że na początku kwietnia ten przelew, na sumę o którą zawnioskowaliśmy, czyli prawie 7 mld euro, otrzymamy" – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Dodała, że rozmowy z KE są cały czas prowadzone, "na bardzo różnych poziomach", także z udziałem resortu sprawiedliwości.

Minister zapewniła, że KPO zostanie zrewidowane. Dodała, że prowadzony jest audyt programów w ramach KPO, gdyż KPO jest opóźniony w Polsce o dwa lata. Jej zdaniem efektem audytu w lutym będzie pakiet negocjacyjny do rozmów z Komisją Europejską. "To będzie pakiet, w którym będzie jasno określone – oczywiście to decyzja pana premiera, z jakim pakietem wchodzimy – co modyfikujemy, jakie wskaźniki musimy zmienić (...) jakie inwestycje powinny być nieco zmienione, żeby były sensowniejsze, jakie muszą być zmienione, żeby się zmieścić do 2026 r., a jakie nie mają sensu" – tłumaczyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

W połowie grudnia ub.r. Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność z KPO. Z pierwszego wniosku o płatność nasz kraj otrzyma blisko 7 mld euro (ponad 31 mld zł), w tym prawie 2,8 mld euro z części dotacyjnej i 4,2 mld euro z pożyczki.

28 grudnia ub.r. minister Pełczyńska-Nałęcz informowała, do Polski wpłynęło 5 mld euro z programu RePowerEU, będącego częścią Krajowego Planu Odbudowy. Była to zaliczka z planu RePowerEU, która była negocjowana przez urzędników i polityków PiS.

Podczas odbywającej się w połowie stycznia debaty budżetowej w Sejmie wiceminister finansów Hanna Majszczyk informowała, że resort przewiduje, iż w 2024 roku z KPO do Polski trafi ok. 77 mld zł. "Oprócz tego, co zostało zaplanowane i co wpłynęło już w końcówce ubiegłego roku w tej części zaliczkowej, to przewidywane jest jeszcze ok. 37 mld zł z tej części grantowej i ok. 40 mld zł w części pożyczkowej" - mówiła wiceszefowa MF.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program, z którego Polska ma otrzymać 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,3 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Większość tych środków będzie inwestowana w formie instrumentów finansowych, co umożliwi realizację projektów po 2026 r., nawet przez kolejne 30 lat. (PAP)

