Polska największym producentem sprzętu AGD w Europie

Polska jest największym producentem AGD w Unii Europejskiej, dostarczyła m.in. 60 proc. zmywarek, pralek i suszarek wytwarzanych w UE i ok. 40 proc. kuchni i piekarników - wynika z raportu związku pracodawców AGD APPLiA Polska.

fot. Bartlomiej Kudowicz / / Forum

Szacowana wartość całej branży sięgnęła w 2022 r. ok. 27 mld zł.

"Polska to lider w produkcji artykułów gospodarstwa domowego w Europie. 35 polskich fabryk odpowiada za ok. 40 proc. wielkości produkcji dużego AGD w całej UE" - skomentował wyniki raportu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, obecny na środowej prezentacji raportu.

Zaznaczył, że dzięki "firmom pracującym w tej gałęzi gospodarki zatrudnienie ma ponad 100 tys. osób". Buda zauważył, że sprzęt AGD jest obecny w 14 mln polskich gospodarstw domowych, "w których pracuje 200 mln sztuk nowoczesnego sprzętu elektronicznego".

Jak informuje APPLiA w "Raporcie rynku AGD 2022/2023", w Polsce wyprodukowano w ubiegłym roku 25,8 mln sztuk dużego AGD. "Z uwzględnieniem małego AGD to łącznie 29,6 mln urządzeń" - wskazano. Dodano, że wartość produkcji sprzedanej dużego i małego AGD to łącznie ok. 25,2 mld zł.

Wynik ten, jak zwrócili uwagę autorzy raportu, jest o 4 proc. niższy niż w roku poprzednim. "Szacowana wartość całego przemysłu produkującego tzw. +elektryczne+ AGD (w tym części) sięgnęła w 2022 r. ok. 27 mld zł" - podano.

Zgodnie z raportem produkcja AGD w naszym kraju w ujęciu wartościowym stanowi ponad 32 proc., a ilościowym - ok. 40 proc. europejskiej. "Oznacza to, że aż 60 proc. sztuk sprzętu tzw. WET, czyli zmywarek, pralek i suszarek produkowanych w Unii powstaje właśnie w Polsce. Około 40 proc. piekarników oraz co trzecia lodówka pochodzi z fabryk w naszym kraju" - zaznaczono.

Z danych APPLiA wynika, ze ilościowo i wartościowo największą grupę w produkcji AGD w 2022 r. stanowiły pralki (24 proc. wolumenu sprzętu wielkogabarytowego oraz 26 proc. wartości. Na miejscu drugim znalazły się zmywarki (21 proc. pod względem liczby i 19 proc. - wartości).

Prezes APPLiA Polska Wojciech Konecki zwrócił uwagę, że w 2022 r. produkcja AGD w Polsce "spadła ilościowo do poziomu z 2019 r.", co oznacza zmniejszenie wolumenu o 3 mln urządzeń. Dodał, że wartość eksportu dużego AGD z Polski przekroczyła w ub.r. 24 mld zł i była zbliżona do wyniku z roku poprzedniego; w ujęciu ilościowym wyeksportowano 24 mln sztuk dużego AGD (-13 proc. rdr). Konecki powiedział, że ok. 95 proc. wolumenu dużego sprzętu AGD trafia na eksport. "Ponad połowa polskiego eksportu jest wysyłana na trzy największe rynki unijne: Niemcy, Francja, Włochy oraz do Wielkiej Brytanii" - wyjaśnił.

Jednocześnie Polska jest drugim na świecie największym eksporterem dużego AGD - "produkty eksportowane przez krajowy przemysł stanowią ok. 13 proc. wartości światowego eksportu tych urządzeń", a w kategoriach takich jak suszarki do ubrań i zmywarki do naczyń jesteśmy numerem jeden.

Konecki wskazał na spadek eksportu na Wschód. "Do Rosji eksportowaliśmy (...) 6 proc., na Ukrainę 2 proc. - w sumie 8 proc. zostało nam odjęte" - zaznaczył.

Z kolei import do Polski zmalał w 2022 r., zgodnie z raportem, o 6 proc., a jego wartość wzrosła o 7 proc., do 5,4 mld zł. "Ponad 1/3 importu do Polski dużego AGD pochodzi z Chin" - stwierdzono w raporcie.

"Mamy bardzo dobre karty na stole" - ocenił minister Buda. Dodał, że naszym atutem jest m.in. bliskość Ukrainy z punktu widzenia odbudowy tego kraju. "Globalne firmy powinny o Polsce myśleć w kontekście bazy wypadowej na Ukrainę - budowania tutaj potencjału, aby zasilić rynek ukraiński" - stwierdził. Dodał, że dla branży AGD szansą jest "zbudowanie takiego potencjału, który pozwoli eksportować na Ukrainę, gdy okaże się, że jest już chłonność tego rynku".

Według szefa MRiT budowanie potencjału zatrudnienia w branży AGD jest dobrym buforem dla polskiego rynku pracy. "Można szybko zbudować fabrykę, szybko zatrudnić, dostosować się do rynku, zmniejszać/zwiększać produkcję. To jest wartościowe z punktu widzenia rynku" - ocenił. Jego zdaniem to "dobra informacja na gorsze czasy".

Przemysł AGD zatrudnia bezpośrednio w Polsce około 34 tys. osób. Z uwzględnieniem poddostawców materiałów oraz usług wokół całego łańcucha życia produktu, w tym serwisów napraw AGD (ok. 2,5 tys. pracowników), zatrudnienie sektora AGD szacowane jest na 110 tys. osób.

Pod względem wielkości główne firmy w przemyśle AGD to BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Electrolux Poland, Whirlpool, Samsung Electronics Poland Manufacturing oraz Amica. Firmy te zatrudniają 73 proc. osób pracujących w AGD (przemysł i import) oraz odpowiadają za 76 proc. przychodów wszystkich producentów oraz importerów AGD i ok. 86 proc. wartości sprzedaży produkcji AGD.

APPLiA Polska jest związkiem pracodawców AGD reprezentującym producentów i importerów AGD w Polsce.(PAP)

autorka: Magdalena Jarco

