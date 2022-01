Polska nagrodzona za najlepsze stoisko na targach turystycznych FITUR 2022 w Madrycie

Samolot lecący z USA do Izraela zawrócił, bo dwóch pasażerów bezprawnie zajęło miejsca w klasie biznesowej

Samolot linii United Airlines lecący z Nowego Jorku do Izraela zmuszony był zawrócić, gdy na jego pokładzie wybuchła awantura. Dwóch pasażerów z biletami upoważniającymi do lotu klasą ekonomiczną bezprawnie przesiadło się do klasy biznesowej - podał dziennik "the Jerusalem Post" w piątek.