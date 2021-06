Polska nadal atrakcyjna dla imigrantów zarobkowych

Rząd przyjął projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, który ma uelastycznić warunki przynależności do kas, by mogli do nich należeć nie tylko pracownicy, ale także np. zleceniobiorcy i wykonawcy dzieła, został przyjęty przez rząd - poinformowano we wtorkowym komunikacie CIR.