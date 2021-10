Polska na radarze Volkswagena. Koncern szuka miejsca na fabrykę akumulatorów

fot. Marcel Paschertz / /

Jedna z sześciu fabryk akumulatorów, które zamierza zbudować Volkswagen, ma powstać w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród kandydatów niemieckiego koncernu znalazły się państwa Grupy Wyszehradzkiej: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Decyzja o lokalizacji fabryki ma zapaść w pierwszej połowie 2022 r.

Budowa sześciu fabryk akumulatorów to część planu Volkswagena związanego z rozwojem elektromobilności i przestawienia produkcji na auta elektryczne. Fabryki mają powstać do 2030 r. i osiągnąć zdolność produkcyjną na poziomie 240 GWh. Pierwsze fabryki powstaną w niemieckim Salzgitter i szwedzkiej miejscowości Skellefteå. Jak wynika z informacji agencji Reutera, jedna z fabryk zostanie zbudowana w państwie należącym do Grupy Wyszehradzkiej. Decyzja o dokładnej lokalizacji ma zapaść do końca czerwca 2022 r. Zakład miałby rozpocząć produkcję najpóźniej w 2027 r.

– Podejmując decyzję dotyczącą lokalizacji, musimy wziąć pod uwagę warunki panujące w danym kraju, środowisko ekonomiczne, podejście do elektromobilności oraz ewentualne dotacje – brzmi komunikat Volkswagena cytowany przez agencję Reutera.

Faworytem w wyścigu o fabrykę akumulatorów wydają się być Czechy, gdzie siedzibę i swoje fabryki ma Skoda należąca do koncernu Volkswagena. Z drugiej jednak strony to Polska jest największym producentem akumulatorów litowo-jonowych w Europie. Pod Wrocławiem od kilku lat działa fabryka LG Energy Solutions, a w 2022 r. w Gdańsku ma ruszyć budowa fabryki Northvolt.

MKZ