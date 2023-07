Polska na czele eksporterów słodyczy w UE. Tyle wydajemy rocznie na czekoladę

Polacy spożywają 5,6 kg słodyczy czekoladowych rocznie, wynika z raportu „Rynek słodyczy: Aktualna sytuacja i perspektywy” opracowanego przez mBank. Nasz kraj oprócz dużego spożycia wyróżnia się również pod względem eksportu słodyczy.

fot. Mykola Gomeniuk / / Shutterstock

REKLAMA

Polska zamyka stawkę na podium największych eksporterów czekolady i innych przetworów spożywczych zawierających kakao wśród państw Unii Europejskiej. Autorzy raportu mBanku wymieniają, iż głównymi odbiorcami polskich słodyczy są Niemcy (21,2 proc.), Wielka Brytania (16,6 proc.) oraz Holandia (8,6 proc.).

fot. mBank / Raport „Rynek słodyczy: Aktualna sytuacja i perspektywy”

Blisko jedną trzecią polskiego rynku słodyczy stanowią lody (29,5 proc.), jednak największy segment branży to ciastka i herbatniki (40,5 proc.). Autorzy raportu wskazują również grupę odbiorców, którzy najchętniej kupują słodycze - to osoby pomiędzy 25 a 34 r.ż.

Wśród przedsiębiorstw na polskim rynku największy kawałek tortu posiada Ferrero Polska (17 proc.), do którego należą marki takie jak: Kinder, Nutella, Tic Tak, Ferrero Rocher oraz Raffaello. Nieco mniejszy udział ma Mondelez Polska (13,6 proc.) posiadający produkty Milka, Toblerone. Alpen Gold, Prince Polo, 3BIT, OREO, belVita, Lubisie, Delicje, San, Łakotki, 7 Days oraz cukierki i gumy Halls.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Mondelez należy do firm, które w dalszym ciągu prowadzą działalność w Rosji. Po bojkocie w Skandynawii przedsiębiorstwo zdecydowało się o wydzieleniu rosyjskiej spółki ze swoich struktur. Jednakże nie oznacza to, że Mondelez nie będzie uzyskiwał przychodów ze sprzedaży swoich produktów z rosyjskiego rynku.

Numerem jeden wśród ulubionych marek czekolady polskich konsumentów jest Milka. Polacy doceniają również słodycze firmy Wedel, Kinder, Wawel, Alpen Gold oraz Schogotten.

Ile pieniędzy Polacy wydają na czekoladowe słodycze?

Statystycznie spożycie słodyczy czekoladowych na mieszkańca w Polsce wynosiło 5,6 kg w 2021 r., wskazują autorzy raportu „Rynek słodyczy: Aktualna sytuacja i perspektywy”. Przyjmując, że jedna tabliczka czekolady waży 100 g i kosztuje ok. 4 zł, to w ciągu roku jedna osoba wydaje średnio 224 zł na zakup słodyczy. Jednak przy założeniu zakupu innej czekolady (np. z lepszym składem), której cena wynosi ok. 15 zł za 100 g, to roczne wydatki będą już na poziomie 840 zł - ok. 70 zł miesięcznie.

DF