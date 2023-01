Polska magnesem dla firm IT

ITProgramiści pilnie poszukiwani. Ofert o 56 proc. więcej niż rok temu

Specjaliści IT i telekomunikacji zdecydowanie nie mogą narzekać na brak propozycji zatrudnienia. Od początku stycznia do końca listopada tego roku w Polsce pojawiło się ponad 347 tys. ofert pracy skierowanych właśnie do nich – wynika z raportu Manpower. To o 56 proc. więcej niż rok temu w tym samym okresie.