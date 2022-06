Polska liderem pomocy dla Ukrainy według "Forbesa"

Ukraińcy stracą 500+, jeżeli wyjadą z Polski

Obywatele Ukrainy, którzy wyjadą z Polski na dłużej niż miesiąc, utracą prawo do legalnego pobytu w Polsce. W praktyce oznacza to również brak prawa do pobierania świadczenia 500+ – podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.