Polska kupiła w Meksyku dzieła Łempickiej. Zapłaciła za nie ponad 8 mln złotych

Tamara Łempicka to artystka o światowym uznaniu. A jednocześnie przez całe życie mówiła, że jest Polką – podkreślił w piątek wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

„Konsekwencją sukcesu tej wystawy i jej wielkiej frekwencji - bo obejrzało tę ekspozycję 86 tys. ludzi - jest to, że zdecydowaliśmy się zakupić dorobek, jaki pozostał po Łempickiej w Meksyku, gdzie spędziła ostatnie lata życia i przekazać go do Muzeum Narodowego w Lublinie” – powiedział Gliński.

Odnosząc się do twórczości Łempickiej wskazał, że były różne okresy, jeżeli chodzi o ocenę jej prac, natomiast ostatecznie „zwyciężył zachwyt, bo to faktycznie jest wielkie malarstwo, które zyskuje w momencie bezpośredniego obcowania z tymi dziełami”.

„Myślę, że reprodukcje nie pokazują autentyczności tego malarstwa, bo one są troszeczkę +komputerowe+, współczesne. A w tamtych czasach nie było grafiki komputerowej. To nie jest +oszukaństwo+, tylko rzeczy autentyczne i oparte na wspaniałej technice malarskiej. To trzeba docenić. I po latach świat to docenił” – stwierdził wicepremier Gliński.

Dodał, że świadczy o tym fakt, że dzieła Łempickiej należą do najwyżej wycenianych prac polskich artystów na rynkach światowych. Przypomniał, że jeden z obrazów Łempickiej trzy lata temu uzyskał na aukcji ok. 86 mln zł. „Żaden polski artysta nie może pochwalić się takimi cenami za swoje dzieło. Jest to artystka o światowym uznaniu. A jednocześnie przez całe życie mówiła, że jest Polką, bo przecież były różne na ten temat dywagacje. Pochodziła z rodziny polsko-rosyjskiej, ale później całe życie praktycznie spędziła poza Polską – najpierw Warszawa, później Paryż, Stany Zjednoczone (…) i zawsze uważała się za Polkę" - zaznaczył.

Odnosząc się do odzyskiwania przez Polskę strat kultury jako przykład wskazał obrazu „Madonna z Dzieciątkiem”, który powrócił z Japonii minister kultury powiedział: „Proces odzyskiwania utraconych dzieł przebiega bardzo różnie. W każdym przypadku to jest inna historia, a także inne uwarunkowania prawne, w zależności od kraju i okoliczności, w jakich odzyskujemy dzieła sztuki. Najważniejsze jest to, że system działa. Mamy zwiększone możliwości pozyskiwania tych dzieł sztuki i odzyskiwania ich, bo inwestujemy zarówno w narzędzia informatyczne, jak i w ludzi” – przekazał Gliński dodając, że powołany został cały departament, który tym się zajmuje.

Przypomniał, że Polska w czasie wojny straciła pół miliona dzieł sztuki i „musimy je odzyskiwać, bo w większości przecież one gdzieś na świecie są”. „Niestety, często są schowane w prywatnych kolekcjach oraz mieszkaniach, i co pewien czas wypływają dopiero na aukcjach” - mówił wicepremier Gliński.