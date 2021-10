Polska kontra Unia. Szefowie MSZ Francji i Niemiec wydali oświadczenie

Tusk: Oferuję Platformie silne przywództwo

Oferuję Platformie silne przywództwo; to czasami boli, nie zawsze jest przyjemne, ale jak mam stanąć do konfrontacji z tymi, którzy dzisiaj rządzą Polską, to trzeba mieć determinację, mięśnie i gotowość do poważnego starcia, a nie mazać się - powiedział Donald Tusk w TVN24.