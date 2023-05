Polska kolej do Ukrainy. PKP liczy na wsparcie UE

Backlog ZUE to ok. 1,6 mld zł. Zarząd spodziewa się, że rynek kolejowy w Polsce przyspieszy Przychody ZUE w I kw. 2023 r. wzrosły o 62,3 proc. rdr do 249,3 mln zł, a zysk netto spadł do 1,2 mln zł z 3,8 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Grupa posiada portfel zamówień o wartości ok. 1,6 mld zł. Zarząd oczekuje, że po spowolnieniu w 2022 r. rynek kolejowy w Polsce przyspieszy.