Polska inflacja, amerykańskie stopy oraz tajemnicze wyniki Orlenu. Co bardziej wystraszy inwestorów?

Tydzień z przełomu października i listopada będzie napakowany wydarzeniami. Poza znaczącymi danymi makro o PKB, inflacji czy PMI, rynkami rządzić mogą wieści z USA, gdzie Fed decydować będzie co zrobić z obecnym poziomem stóp procentowych. Decydować będą też inne największe banki centralne. Ponadto wyniki pokaże światowy gigant Apple oraz nasz krajowy Orlen, który na zaniżaniu cen paliw mógł sporo stracić.

Poniedziałek, 30 października

Poniedziałek będzie jeszcze spokojny. Kalendarz przewiduje przede wszystkim odczyty inflacyjne za październik z Niemiec (godz. 14.00). We wrześniu dynamika była niższa od oczekiwań i spadła do 4,6 proc., a teraz prognoza mówi o 4 proc., więc przy ponownym zaskoczeniu w dół jest szansa, że inflacja spadnie do poziomu widzianego ostatni raz w sierpniu … 2021 r. Wcześniej (godz. 9.00) skalę wzrostu cen pokażą Hiszpanie.

Publikację wyników finansowych zaplanowały Delko, Krynica Vitamin, Helio, DB Energy i Budimex z GPW. Z kolei za granicą uwagę mogą zwracać wyniki McDonald’s oraz brytyjskiego banku HSBC. Warto przypomnieć, że ze względu na przesunięcie zmiany czasu między Europą i USA (5 listopada) sesja na Wall Street zaczynać się będzie godzinę wcześniej według czasu polskiego.

Wtorek, 31 października

W wigilię Dnia Wszystkich Świętych na plan pierwszy wyjdą dane z Japonii, gdzie tamtejszy bank centralny będzie decydować o poziomie stóp procentowych. Nie zanosi się jednak na zmianę i prognoza mówi o podtrzymaniu ujemnego poziomu, który funkcjonuje w Kraju Kwitnącej Wiśni od 2016 r.

Ciekawe mogą być pokazane w nocy dane o PMI z Chin, a już o godz. 8 rano inwestorzy będą spoglądać na PKB za III kwartał z Niemiec, gdzie spodziewany jest powrót do ujemnego odczytu kwartał do kwartału. W drugim kwartale pokazano 0,0 proc. kdk, po tym jak w I kwartale Niemcy weszli na recesyjną ścieżkę.

Chwilę po Niemcach, o godz. 8.45 pojawią się tożsame dane z Francji. Z kolei o godz. 11.00 napłyną dane o PKB dla całej strefy euro, gdzie też spodziewany jest odczyt (-0,1 proc. kdk) oznaczający kurczenie się europejskiej gospodarki. Jednocześnie poznamy wstępne dane o inflacji HICP w eurozonie.

W Polsce najważniejszy tego dnia będzie opublikowany przez GUS wstępny odczyt inflacji za październik. O godz. 10.00 przekonamy się, czy zszedł on poniżej 7 proc., o czym mówią niektóre prognozy i co zapowiadał prezesa NBP Adam Glapiński.

Po południu inwestorzy mogą reagować na dane indeksu zaufania konsumentów Conference Board, który zostanie opublikowany o godz. 15.00

Dużo giełdowych emocji na pewno dostarczy raport wynikowy za III kwartał Orlenu, który zwyczajowo spółka publikuje przed startem sesji. Jest szczególnie ciekawy, ponieważ będzie uwzględniał okres, kiedy koncern obniżał ceny paliw, co według obserwatorów miało związek z kalendarzem wyborczym. „Orlen mógł na tym stracić nawet 3-4 mld zł — szacował Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ. Spółka zaprzestała także od sierpnia publikacji marż operacyjnych, co tym bardziej potęguje ciekawość inwestorów.

Ponadto wyniki tego dnia pokażą Bioton, Remak, Molecure, GetBack (obecnie Capitea), który wrócił do giełdowej gry, Mennica Polska, Energa i mBank. Z kolei na światowych rynkach pojawią się wyniki m.in. Pfizera, AMD, oraz BP.

Środa, 1 listopada

Dzień Wszystkich Świętych jest w Polsce dniem wolnym od pracy. Zamknięta będzie również m.in. warszawska giełda.

W nocy pokaże się odczyt przemysłowego PMI z Chin, ale wyliczanego przez niezależny Markit i Caixin. Dane o PMI pokażą także Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Czesi i Szwedzi.

Najwięcej uwagi tego dnia skupiać będzie jednak USA, bowiem poza licznymi danymi, jak wskaźnik ISM dla przemysłu, raportów ADP i JOLTS z rynku pracy, decyzję po posiedzeniu podejmie Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC), odpowiedzialny z ramienia Fedu za kształtowanie polityki monetarnej. Wszystko wskazuje na to, że utrzymany zostanie obecny przedział stóp, ale ważniejsze mogą się okazać komunikat po posiedzeniu i konferencja Jerome Powella, które być może rzucą więcej światła na to, czy to już szczyt w obecnym cyklu, czy jeszcze jest szansa na jedną podwyżkę.

Wyniki finansowe na Wall Street pokażą m.in. Qualcomm, Airbnb, PayPal, Electronic Arts, czy Etsy.

Czwartek, 2 listopada

Od rana rynki w Azji i Europie będą reagować na decyzję i komunikację Fedu, ale na czwartek (godz. 13.00) zaplanowana jest kolejna decyzja jednego z największych banków centralnych – Banku Anglii. Wcześniej, bo o godz. 10.00, o stopach decydować będą z kolei Norwedzy, a o godz. 14.30 Czesi.

Polacy o godz. 9:00 będą mogli zapoznać się z najnowszym odczytem indeksu PMI dla przemysłu. Tego dnia zostaną również opublikowane finalne odczyty dla najważniejszych europejskich gospodarek - niemieckiej i francuskiej - oraz całej eurozony. Nasi zachodni sąsiedzi przedstawią także dane dot. bezrobocia.

Po południu dane o zamówieniach na dobra przedstawią Amerykanie, którzy zwyczajowo podadzą tygodniową liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Wyniki tego dnia opublikują ING i Dino, a w USA przede wszystkim największa giełdowa spółka na świecie – Apple.

Piątek, 3 listopada

Ostatni roboczy dzień wypełnionego po brzegi danymi makro tygodnia nie będzie spokojniejszy, bo jak przystało na pierwszy piątek miesiąca emocje wzbudzą tzw. payrollsy, czyli raport z amerykańskiego rynku. Tak jak w przypadku posiedzenia FOMC, warto pamiętać o zmianie czasu - BLS opublikuje swoje wyliczenia o godz. 13:30 czasu polskiego. Będąc przy USA przypomnijmy, że w piątek napłyną dane o usługowym indeksie ISM.

Ponadto pokaże się tego dnia niezależny odczyt chińskiego PMI dla usług, dane o handlu zagranicznym Niemiec czy usługowy PMI z Wlk. Brytanii.

Bardziej jako ciekawostkę ekonomiczną można traktować odczyt inflacji w Turcji (godz. 8.00), gdzie w odniesieniu do CPI spodziewany jest poziom 61,5 proc. 26 października tamtejszy bank centralny podniósł stopy do 35 proc. – najwyżej od lipca 2003 r.

Na GPW wyniki pokaże Seko.

Niedziela, 5 listopada

W weekend zapewne pokaże się list Warrena Buffetta do akcjonariuszy oraz wyniki Berkshire Hathaway, czyli spółki legendarnej "Wyroczni z Omaha".

