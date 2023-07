Polska i Słowacja podpisały porozumienie o współpracy w zakresie polityki spójności

Polska i Słowacja podpisały w czwartek porozumienie o współpracy w zakresie polityki spójności; nasz kraj wspólnie ze Słowacją będzie dążyć do wypracowania propozycji dotyczących polityki spójności, by je zaprezentować na forum UE - mówił minister funduszy Grzegorz Puda.

fot. Gelia / / Shutterstock

Minister funduszy zaznaczył podczas czwartkowego spotkania prasowego z udziałem przedstawicieli słowackiego rządu, że Polska i Słowacją są beneficjentami funduszy polityki spójności, co daje "silny impuls rozwojowy gospodarkom naszych krajów".

Grzegorz Puda oraz minister inwestycji, rozwoju regionalnego i informatyki Republiki Słowacji Peter Balik podpisali podczas spotkania porozumienie o współpracy w zakresie polityki spójności. Zgodnie z nim Polska i Słowacja mają wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zarządzaniu i wdrażaniu unijnych funduszy oraz podejmować wspólne inicjatywy dot. realizacji polityki spójności.

Jak zwrócił uwagę Grzegorz Puda, z poprzedniej perspektywy finansowej nasz kraj wykorzystał "prawie 100 proc. całej alokacji". "W tej chwili wdrażamy nowe środki unijne - pierwsze wpłynęły już do Polski w postaci zaliczek. Teraz będziemy rozmawiać o tym, jak wykorzystać potencjał nowej perspektywy finansowej i w jaki sposób politykę spójności w Europie kreować" - powiedział.

Zaznaczył, że wspólne inicjatywy realizowane na pograniczu polsko-słowackim wskazują, że "współpraca Polski i Słowacji wygląda bardzo dobrze". Według niego wartościowym narzędziem wspierającym budowanie sąsiedzkich relacji jest program współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja, który ruszył w ubiegłym roku.

Minister poinformował, że przedstawiciele naszych krajów rozmawiają m.in. o tym, "w jakim kierunku powinna zmierzać polityka spójności, w jakim kierunku powinniśmy wykorzystać środki unijnego Programu Odbudowy".

Puda stwierdził, że potrzebujemy nowych rozwiązań, które wzmacniają "dostępność, elastyczność i efektywność inwestowania środków polityki spójności". "Będziemy wspólnie ze Słowacją dążyć do wypracowania stanowisk oraz propozycji w tym obszarze, które wspólnie zaprezentujemy na forum UE" - podkreślił Puda.

Słowacka wiceminister ds. planu odbudowy i funduszy europejskich Livia Vasakova zwróciła uwagę, że Słowację i Polskę łączą nie tylko położenie geograficzne, ale też zainteresowanie projektami transportowymi czy inwestycjami infrastrukturalnymi. "System wykorzystania funduszy w Polsce okazał się efektywny (...). To samorządy określają swoje priorytety, one wiedzą, co jest najpotrzebniejsze na ich terenie" - zauważyła.

Według niej wymiana przykładów dobrych praktyk pomoże naszym krajom nie tylko podnieść skuteczność wykorzystywania unijnych funduszy, ale też "pomoże naszym gospodarkom rozwijać ekonomikę całego regionu".

Minister Balik ocenił, że Polska "potrafi wykorzystywać strukturalne, inwestycyjne fundusze UE dla długofalowych projektów strategicznych". (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

