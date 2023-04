Polska i Korea stawiają na współpracę w elektromobilności. Może to stworzyć tysiące miejsc pracy

Polska i Korea stawiają na inwestycje w elektromobilność, co może mieć wpływ na ograniczenie deficytu, jaki ma Polska w obrotach z tym krajem - stwierdzili uczestnicy debaty Republika Korei - Europa - Polska, która odbyła się w poniedziałek podczas EKG w Katowicach.

fot. Kichigin / / Shutterstock

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w ramach debaty Republika Korei - Europa - Polska prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu(PAIH) Paweł Kurtasz poinformował, że obecnie procedowanych jest 14 projektów inwestycyjnych we współpracy z Koreą Południową o wartości 3,9 mld euro. "Skutkowałby one zatrudnienie 5,5 tys. osób, jeśli doszłyby do skutku" - zaznaczył Kurtasz. Dodał, że projekty dotyczą głównie elektromobilności i motoryzacji.

Podkreślił, że Polska jest atrakcyjna dla tego azjatyckiego partnera, ponieważ nie jesteśmy zagrożeni brakiem energii, mamy drogi, odpowiednie koszty pracy i wykształcone społeczeństwo oraz dobrą lokalizację w Europie. Przyznał, że obserwuje duże zainteresowanie koreańskiego biznesu Polską.

"Mamy dużo zapytań od koreańskich firm, ale czasami spotykamy się z obawami, jak to się w Polsce rozwinie w związku z wojną na Ukrainie. Wzrosły też ceny energii" - stwierdził dyrektor KOTRA (Koreańskiej Agencji Promocji Handlu i Inwestycji) Junghoon Lee. Przyznał, że w Polsce dla Koreańczyków, którzy chcą inwestować i pracować problemem jest znalezieniem mieszkania i znalezienie szkoły dla dzieci.

Radca Ambasady Republiki Korei w Polsce Shik Kim wskazał, że już przed wybuchem wojny w Ukrainie Polska i Korea zaczęły intensywnie współpracować.

"Wojna poszerzyła współpracę. Polska potrzebowała pilnie uzupełnić uzbrojenie, jeśli chodzi o artylerię. "Obecnie tylko Korea jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie Polski. Gdzie indziej produkcja długo trwa. Podobnie jest też w energetyce. Budujemy tanio i na czas" - zapewnił Shik Kim.

External Relations Dyrector LG Energy Solution Wrocław Yong Girl Lee podkreślił, że dla rozwoju inwestycji koreańskich w Polsce potrzebny jest dostęp do tańszej energii oraz energooszczędność przemysłu, dodał, że ma nadzieję, iż polski rząd wprowadzi odpowiednie w tej kwestii rozwiązania.

Dyrektor Biura Koordynacji Oddziałów Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Zbigniew Bednarski stwierdził, że inwestycje koreańskie w Polsce to gigantyczny impuls dla lokalnej gospodarki.

Poinformował, że ARP przygotowuje teren w Strategicznym Parku Inwestycyjnym Stalowa Wola do przyciągnięcia kolejnych inwestorów z Korei, a PGE Energi Odnawialna dostarczy tam 400 MW energii z OZE.

Uczestnicy debaty zauważyli również, że Polska ma deficyt w handlu z Koreą Południową - importuje z Korei towary o wartości 7 mld dol., a eksportujemy produkty o wartości 2 mld dol.

Według PAIH do Korei dostarczamy głównie złom i odpady przetworzone oraz kosmetyki. "To może być interesujący rynek, ponieważ zużycie per capita kosmetyków w Korei jest większe niż w Polsce" - zaznaczył Kurtasz.

Yong Girl Lee zwrócił uwagę, że Korea eksportuje do Polski komponenty do produkcji dla działających tu koreańskich firm. Przyznał, że im więcej koreańskich podwykonawców będzie inwestowało w Polsce tym deficyt w handlu między Polską, a Korea będzie się zmniejszał. Dodał, też, że koreańskie firmy z kolei eksportują wyprodukowane w Polsce towary, czym przyczyniają się do wzrostu eksportu Polski, co rekompensuje deficyt w handlu między oboma krajami.

Zdaniem Yong Girl Lee polski rząd musi zastanowić się jak "ulokować podstawową, poboczną infrastrukturę potrzebną w przyszłości dla przemysłu produkującego baterie dla samochodów elektrycznych. Podczas debaty poruszono, bowiem problem braku surowców potrzebnych do produkcji baterii do samochodów elektrycznych.

Prezes ARP zauważył, że remedium na brak surowców jest w tym przypadku możliwość recyclingu baterii. Zapewnił, że "mamy projekty dotyczące recyklingu, to branża która ma przyszłość. Ktoś, kto wyprodukuje baterie będzie musiał zadbać o to żeby nie zanieczyszczały środowiska. LG będzie chciała lokować taką produkcję obok, by nie tworzyć śladu węglowego" - podkreślił Bednarski.

Dodał, że jeśli LG będzie chciało rozwijać produkcje i technologie w Polsce to "znajdziemy odpowiednie lokalizacje i dostępem do odpowiedniej energii"

autor: Anna Bytniewska