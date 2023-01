Polską gospodarkę w 2023 r. czeka solidne spowolnienie, ale nie głęboki kryzys - ocenił podczas konferencji prasowej Hubert Kmiecik, CIO Amundi Polska TFI. Jego zdaniem, obecnie inwestowanie na rynku długu jest coraz bardziej stabilne. Na rynku akcji długoterminowe perspektywy są optymistyczne, choć w krótkim terminie można oczekiwać zmienności.

"Najważniejszy wskaźnik, który pokazuje, czy obecny kryzys będzie miał miękkie lądowanie, czy twardszy przebieg, to bezrobocie. Póki co, bezrobocie w Polsce pozostaje na bardzo niskich poziomach, ostatni odczyt był tylko odrobinę wyższy i bardziej był spowodowany sezonowością niż pogorszeniem na rynku pracy. Nawet kiedy inflacja zmniejsza zasobność portfela konsumenta, to najważniejsze jest tak naprawdę to, czy ma on pracę - póki ma pracę może oszczędzić, zrezygnować z części wydatków, ale te najważniejsze jest w stanie pokrywać. A póki co, nie widać, żeby bezrobocie zaczynało rosnąć w istotny sposób" - powiedział na konferencji Kmiecik.

"Sądzimy jednak, że należy spodziewać się lekkiego wzrostu bezrobocia. Firmy w ostatnich latach zatrudniały trochę na wyrost i teraz, przy nadarzających się okazjach, bardziej próbują zwalniać osoby, które były zatrudniane nadmiarowo, lub nie zatrudniać na ich miejsce, niż przeprowadzać jakieś istotne restrukturyzacje. Do tego dochodzi czynnik demograficzny - widać, że młodych osób, wchodzących na rynek pracy, jest coraz mniej. Pomimo tego, że popyt na pracę trochę spada, to strona podażowa nie pozwoli bezrobociu mocno wzrosnąć. Patrząc zatem na bezrobocie, to bardzo poważnego kryzysu byśmy się nie spodziewali" - dodał.

Zarządzający Amundi Polska TFI zaznaczył, że polską gospodarkę czeka solidne spowolnienie, ale nie głęboki kryzys - wzrost PKB w 2023 r. wyhamuje do ok. 0,5-1,0 proc.

"W obliczu konsumenta, który jest coraz uboższy i realnie ma coraz mniej pieniędzy do wydania, oraz przedsiębiorców, którzy może nie ograniczają jakoś bardzo swoich działań, ale jednak wstrzymują się z decyzjami dotyczącymi inwestycji i zwiększania produkcji, ekonomiści oczekują wzrostu PKB Polski w tym roku w przedziale między 0,5 proc. a 1 proc. To bardzo mizerny wzrost, ocierający się o recesję, której się nie spodziewamy, ale będziemy na pewno blisko. To solidne spowolnienie, aczkolwiek niegłęboki kryzys" - zaznaczył.

W ocenie Kmiecika, inflacja CPI w Polsce pod koniec 2023 r. powinna obniżyć się w okolice 10 proc. Przy takim poziomie wzrostu cen, stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie do końca bieżącego roku.

"Oczekiwania rynkowe są takie, że w styczniu, lutym, w I kw., będziemy mieć wzrost inflacji spowodowany podwyżkami cen, które są regulowane, ale w dalszej części roku wskaźnik cen powinien się obniżać, zbliżając się do ok. 10 proc. na koniec roku. Dynamika nadal będzie wysoka. Jeżeli te oczekiwania co do 10 proc. się spełnią, to można oczekiwać, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie. Trudno oczekiwać obniżek, kiedy inflacja pozostaje dwucyfrowa, nawet z trendem spadkowym" - powiedział zarządzający.

"Wycena kontraktów wskazuje na prawdopodobieństwo lekkich obniżek już za 9 miesięcy, tutaj - moim zdaniem - inwestorzy trochę przesadzają z optymizmem" - dodał.

Inwestycje w obligacje coraz bardziej stabilne, na rynku akcji podwyższona zmienność

Jak zaznaczył zarządzający Amundi Polska TFI, po sporych wahaniach na rynku obligacji w ostatnich miesiącach, obecnie inwestowanie w papiery dłużne powinno być bardziej stabilne.

"Zmienność na rynku obligacji dalej nam towarzyszy, choć - po wielkich spadkach rentowności - ostatnie trzy miesiące są już bardzo dobre dla inwestorów. Sentyment na rynku jest już dużo lepszy. Inwestorzy - zakładając, że nie dojdzie do jakichś kolejnych szoków - mniej więcej wiedzą czego się spodziewać. Uwzględniają scenariusz, że stopy procentowe będą na tych samych poziomach do końca roku i potem możemy oczekiwać obniżek" - powiedział na konferencji Hubert Kmiecik.

"Jak przełoży się to na wyniki osób inwestujących w obligacje? Należy spodziewać się znacznie stabilniejszych wyników. Na wyniki inwestycji w obligacji składają się dwa czynniki - jeden to zmiany cen obligacji, które przez ostatnie miesiące były dosyć znaczące, druga sprawa to odsetki płacone przez obligacje. W momencie, kiedy mamy już rentowności na poziomie 6 proc., mamy diametralnie inną sytuację niż miało to miejsce chociażby w 2021 r., kiedy te rentowności były bardzo niskie" - dodał.

W przypadku rynku akcji w krótkim terminie Kmiecik spodziewa się podwyższonej zmienności, jednak w dłuższym horyzoncie perspektywy dla rynku akcji - jego zdaniem - są pozytywne.

"Patrząc na tu i teraz, to raczej pewnie dalej będziemy mieć do czynienia ze zmiennością - możemy zanotować korektę, możemy wzrosnąć, zmienność będzie nam towarzyszyć. Natomiast patrząc na dłuższą perspektywę, kilku kwartałów, to już powinien pojawiać się optymizm. Jeżeli podchodzimy do inwestycji w perspektywie wieloletniej, to obecne poziomy powinny być ciekawym miejscem do budowania swojego zaangażowania" - powiedział.

Zarządzający zaznaczył, że rynek wycenia już bazowy scenariusz makro dotyczący spowolnienia gospodarczego i odbicia w połowie roku. Jak wskazał, jeśli nie pojawią się jakieś nieoczekiwane "czarne łabędzie", scenariusz ten powinien być pozytywny dla rynku akcji.

"Naszym zdaniem, są trzy najważniejsze czynniki, które będą miały wpływ na wycenę akcji. Pierwszy to bardzo silne spowolnienie gospodarcze, o którym wszyscy już wiedzą, a rynki nie lubią zaskoczeń. Jeśli będzie realizował się ten scenariusz, czyli mamy spowolnienie, a w drugiej połowie roku powolne odbicie, to nie jest to zły scenariusz dla akcji. Drugi czynnik, pozytywny, to inflacja. Ona uderza w portfele konsumentów, ale wzrost cen to tak naprawdę przychody przedsiębiorstw. Im droższy produkt w sklepie tym większe przychody producenta, który z każdym miesiącem przerzuca swoje koszty na cenę produktu. De facto powinniśmy mieć zatem do czynienia ze wzrostem przychodów firm i w perspektywie może nie pół roku, ale 12 czy więcej miesięcy, powinno mieć to pozytywne przełożenie na zyski firm" - powiedział.

"Trzeci czynnik to stopy procentowe. Przy założeniu, że nie będzie jakichś negatywnych zaskoczeń i będzie realizowany bazowy scenariusz, uwzględniany przez rynki, to powinniśmy mieć stopy na tym samym poziomie przez cały rok. Niemniej już w okolicy września w głowach inwestorów będzie pojawiało się przekonanie, że stopy proc. będą wkrótce obniżane, co będzie bardzo pozytywnym czynnikiem dla cen akcji" - dodał. (PAP Biznes)

